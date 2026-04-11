Pocognoli et Monaco ont pris une gifle malgré un grand retour sur les terrains

Pocognoli et Monaco ont pris une gifle malgré un grand retour sur les terrains
Photo: © photonews

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Monaco a lourdement chuté sur la pelouse du Paris FC lors de la 29e journée de Ligue 1. Surpris d'entrée, les Monégasques n'ont jamais réussi à inverser la tendance face à une équipe parisienne particulièrement efficace.

Le Paris FC a frappé très fort en s’imposant nettement face à l’AS Monaco (4-1), vendredi soir. Dès les premières minutes, les Parisiens ont pris l’ascendant, profitant d’un début de match complètement raté des joueurs dirigés par Sébastien Pocognoli pour rapidement creuser l’écart.

Jonathan Ikoné a lancé les siens avant de s’offrir un doublé, tandis que Ciro Immobile a également participé à ce festival offensif. À la pause, Monaco était déjà largement distancé, mené 3-1, après avoir subi la domination et le réalisme de son adversaire.

Paul Pogba a fait son retour sur les terrains

Les joueurs de la Principauté ont tenté de réagir, notamment grâce à une réalisation de Folarin Balogun, mais cela n’a pas suffi à relancer la rencontre. En seconde période, le Paris FC a définitivement scellé le sort du match en inscrivant un quatrième but, confirmant la supériorité affichée tout au long de la soirée, malgré les ajustements tentés par Sébastien Pocognoli.

Cette lourde défaite met un coup d’arrêt à la bonne dynamique monégasque et compromet ses ambitions au classement. Malgré le retour remarqué de Paul Pogba, entré en jeu en cours de match, Monaco repart avec de nombreuses interrogations après une prestation largement insuffisante face à un Paris FC impressionnant.

Au classement, cette défaite complique la situation de Monaco dans la course aux places européennes. Le club de la Principauté pourrait voir ses concurrents directs prendre de l’avance au terme de cette journée, rendant la fin de saison encore plus disputée. Les hommes de Sébastien Pocognoli devront rapidement réagir s’ils veulent rester au contact du haut du tableau et conserver leurs ambitions.

 Classement T P G P P B = Forme
1. PSG PSG 27 63 20 3 4 61-23 38 G G P G G
2. Lens Lens 28 59 19 2 7 54-27 27 P G P G P
3. Marseille Marseille 29 52 16 4 9 58-38 20 G G P P G
4. Lille OSC Lille OSC 28 50 15 5 8 45-34 11 G P G G G
5. Monaco Monaco 29 49 15 4 10 50-43 7 G G G G P
6. Lyon Lyon 28 48 14 6 8 41-29 12 P P P P P
7. Rennes Rennes 28 47 13 8 7 47-40 7 G G P P G
8. Strasbourg Strasbourg 28 43 12 7 9 46-34 12 P P P G G
9. Lorient Lorient 28 38 9 11 8 38-42 -4 P P G P P
10. Toulouse Toulouse 28 37 10 7 11 39-35 4 P P G G P
11. Brest Brest 28 36 10 6 12 37-43 -6 G G P P P
12. Paris FC Paris FC 29 35 8 11 10 37-45 -8 P P G P G
13. Angers Angers 28 33 9 6 13 24-37 -13 P G P P P
14. Le Havre Le Havre 28 28 6 10 12 23-36 -13 P P P P P
15. Nice Nice 28 27 7 6 15 33-55 -22 P P G P P
16. Auxerre Auxerre 28 23 5 8 15 23-37 -14 P P P G P
17. Nantes Nantes 27 18 4 6 17 24-45 -21 G P P P P
18. Metz Metz 29 15 3 6 20 26-63 -37 P P P P P

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