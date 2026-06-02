"Un déplacement européen, faute de Coupe d'Europe" : l’Antwerp jouera son dernier match amical en Angleterre

Pas qualifié pour la Coupe d’Europe, l’Antwerp va raviver une vieille tradition cet été. Le Great Old, après son stage en Allemagne, va se rendre en Angleterre pour affronter Millwall, troisième de D2 anglaise la saison dernière et battu en demi-finale des Play-offs de promotion.

Pour la première fois depuis la saison du titre en 2022-2023, l’Antwerp ne partira pas en stage à Waidring, en Autriche. Ces dernières années, ce village idyllique, destination favorite du directeur sportif Marc Overmars, était une étape régulière durant l’été. Cette fois, le Matricule 1 opte pour une autre destination.

Le lundi 6 juillet, le Great Old mettra le cap sur l’Allemagne pour un stage à Iserlohn, village situé dans la région du Sauerland, au sud de Dortmund. Selon Het Gazet van Antwerpen, un match amical en terre allemande est aussi prévu en fin de stage.

Antwerp - Millwall en amical

La préparation des Anversois sera différente de celle de la saison passée. Comme le championnat ne débutera que le 7 août et que l’Antwerp a manqué un ticket européen, les joueurs bénéficieront de davantage de repos avant de reprendre.

La semaine du 22 juin, ils sont attendus au Bosuil pour des tests médicaux, avant une première séance sur le terrain la semaine du 29 juin. L’Antwerp prévoit cet été sept à huit matches amicaux. Les trois premiers adversaires ne seront pas révélés pour l’instant, puisque les duels des 4, 11 et 18 juillet se joueront à huis clos.

Le 19 juillet, cela changera. L'Antwerp se rendra au Sporting Hasselt, qui se prépare à une saison en Challenger Pro League. Ce match amical sera ouvert aux supporters.





Mais c’est surtout la fin de la préparation qui attire l’attention. Le week-end des 1er et 2 août, l’Antwerp se rendra au Royaume-Uni pour une tournée amicale qui ravivera la nostalgie chez de nombreux supporters. L’adversaire n’est pas encore officiellement confirmé, même si le nom de Millwall circule déjà sur les forums de fans.

Offrir, malgré tout, un voyage européen aux supporters

Cette escapade britannique rappelle la période 2003-2014, quand l’Antwerp traversait régulièrement la Manche pour des rencontres amicales en Angleterre et en Écosse. À l’époque, cette tradition avait été instaurée pour offrir aux fans, faute de Coupe d’Europe, un déplacement particulier à l’étranger.

Comme l’Antwerp a de nouveau manqué l’Europe, l’idée semble faire son retour. Une touche de nostalgie et, pour beaucoup, un petit parfum d’Europe, même si, cette fois, sans enjeu officiel.