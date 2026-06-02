"Un déplacement européen, faute de Coupe d'Europe" : l’Antwerp jouera son dernier match amical en Angleterre

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
| Commentaire
"Un déplacement européen, faute de Coupe d'Europe" : l’Antwerp jouera son dernier match amical en Angleterre

Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Pas qualifié pour la Coupe d’Europe, l’Antwerp va raviver une vieille tradition cet été. Le Great Old, après son stage en Allemagne, va se rendre en Angleterre pour affronter Millwall, troisième de D2 anglaise la saison dernière et battu en demi-finale des Play-offs de promotion.

Pour la première fois depuis la saison du titre en 2022-2023, l’Antwerp ne partira pas en stage à Waidring, en Autriche. Ces dernières années, ce village idyllique, destination favorite du directeur sportif Marc Overmars, était une étape régulière durant l’été. Cette fois, le Matricule 1 opte pour une autre destination.

Le lundi 6 juillet, le Great Old mettra le cap sur l’Allemagne pour un stage à Iserlohn, village situé dans la région du Sauerland, au sud de Dortmund. Selon Het Gazet van Antwerpen, un match amical en terre allemande est aussi prévu en fin de stage.

Antwerp - Millwall en amical

La préparation des Anversois sera différente de celle de la saison passée. Comme le championnat ne débutera que le 7 août et que l’Antwerp a manqué un ticket européen, les joueurs bénéficieront de davantage de repos avant de reprendre.

La semaine du 22 juin, ils sont attendus au Bosuil pour des tests médicaux, avant une première séance sur le terrain la semaine du 29 juin. L’Antwerp prévoit cet été sept à huit matches amicaux. Les trois premiers adversaires ne seront pas révélés pour l’instant, puisque les duels des 4, 11 et 18 juillet se joueront à huis clos.

Le 19 juillet, cela changera. L'Antwerp se rendra au Sporting Hasselt, qui se prépare à une saison en Challenger Pro League. Ce match amical sera ouvert aux supporters.

Mais c’est surtout la fin de la préparation qui attire l’attention. Le week-end des 1er et 2 août, l’Antwerp se rendra au Royaume-Uni pour une tournée amicale qui ravivera la nostalgie chez de nombreux supporters. L’adversaire n’est pas encore officiellement confirmé, même si le nom de Millwall circule déjà sur les forums de fans.

Offrir, malgré tout, un voyage européen aux supporters

Cette escapade britannique rappelle la période 2003-2014, quand l’Antwerp traversait régulièrement la Manche pour des rencontres amicales en Angleterre et en Écosse. À l’époque, cette tradition avait été instaurée pour offrir aux fans, faute de Coupe d’Europe, un déplacement particulier à l’étranger.

Comme l’Antwerp a de nouveau manqué l’Europe, l’idée semble faire son retour. Une touche de nostalgie et, pour beaucoup, un petit parfum d’Europe, même si, cette fois, sans enjeu officiel.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
The Championship
The Championship Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Play-offs 2
Play-offs 2 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Antwerp
Millwall

Plus de news

Un premier Mondial avec le Maroc pour l'Anversois Zakaria El Ouahdi : "J'ai eu des contacts avec la Belgique"

Un premier Mondial avec le Maroc pour l'Anversois Zakaria El Ouahdi : "J'ai eu des contacts avec la Belgique"

16:00
LIVE Coupe du monde : les numéros de maillot des Diables Rouges dévoilés

LIVE Coupe du monde : les numéros de maillot des Diables Rouges dévoilés

15:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 02/06: Tedesco - Fernandez Pardo

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 02/06: Tedesco - Fernandez Pardo

15:00
C'est officiel : Domenico Tedesco retrouve du service après son licenciement du Fenerbahçe

C'est officiel : Domenico Tedesco retrouve du service après son licenciement du Fenerbahçe

15:00
Le Qatar avec Edmilson, pas de Camara au Sénégal : découvrez les dernières listes pour la Coupe du monde

Le Qatar avec Edmilson, pas de Camara au Sénégal : découvrez les dernières listes pour la Coupe du monde

14:35
Quota U23 en Challenger Pro League : la Pro League tranche enfin, La Gantoise s’oppose

Quota U23 en Challenger Pro League : la Pro League tranche enfin, La Gantoise s’oppose

14:10
Georges-Louis Bouchez intègre le Conseil d'administration de la Pro League !

Georges-Louis Bouchez intègre le Conseil d'administration de la Pro League !

13:15
2
Le Diable Rouge le plus courtisé : Lille réclame une somme astronomique pour Matias Fernandez-Pardo

Le Diable Rouge le plus courtisé : Lille réclame une somme astronomique pour Matias Fernandez-Pardo

13:00
Officiel : une fin de carrière de joueur, et déjà un premier défi en tant qu’entraîneur pour Dante

Officiel : une fin de carrière de joueur, et déjà un premier défi en tant qu’entraîneur pour Dante

12:30
Fin de l'aventure pour Jacky Mathijssen, de retour en Belgique : "Je veux faire ce que je faisais au Maroc"

Fin de l'aventure pour Jacky Mathijssen, de retour en Belgique : "Je veux faire ce que je faisais au Maroc"

12:00
1
Anderlecht ne veut pas le perdre, mais n’aura peut-être pas le choix : le gros dilemme d’Antoine Sibierski

Anderlecht ne veut pas le perdre, mais n’aura peut-être pas le choix : le gros dilemme d’Antoine Sibierski

11:35
4
Après Afonso N’Salambi, un autre espoir du Standard s’en va pour un autre club belge… malgré le Bayern

Après Afonso N’Salambi, un autre espoir du Standard s’en va pour un autre club belge… malgré le Bayern

11:05
C'est officiel : promu en Challenger Pro League, Virton change d'entraîneur

C'est officiel : promu en Challenger Pro League, Virton change d'entraîneur

10:25
Thibaut Courtois a de grands projets pour le Racing Genk : voici à quoi ressemble son plan

Thibaut Courtois a de grands projets pour le Racing Genk : voici à quoi ressemble son plan

10:00
1
Rudi Garcia répond au début de clash entre De Bruyne et le Napoli : "Je retiens l'image du Kevin de Liège"

Rudi Garcia répond au début de clash entre De Bruyne et le Napoli : "Je retiens l'image du Kevin de Liège"

08:50
Voici la liste des 28 joueurs de Pro League qui disputeront la Coupe du monde 2026

Voici la liste des 28 joueurs de Pro League qui disputeront la Coupe du monde 2026

07:30
Les grands débuts de Matias Fernandez-Pardo ? Voici notre onze pour Croatie-Belgique

Les grands débuts de Matias Fernandez-Pardo ? Voici notre onze pour Croatie-Belgique

07:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 01/06: Engels - Pocognoli - Elsner

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 01/06: Engels - Pocognoli - Elsner

22:30
Pourquoi l'investissement de Thibaut Courtois est une étape importante pour le KRC Genk

Pourquoi l'investissement de Thibaut Courtois est une étape importante pour le KRC Genk

23:00
Vers un départ du Celtic ? Arne Engels suivi par l'AC Milan

Vers un départ du Celtic ? Arne Engels suivi par l'AC Milan

22:30
"On veut réaliser quelque chose de beau" : Arthur Theate rêve d'un grand Mondial avec la Belgique

"On veut réaliser quelque chose de beau" : Arthur Theate rêve d'un grand Mondial avec la Belgique

22:00
"Je ne pense pas aux années, je pense au chemin parcouru" : Guillermo Ochoa réagit à sa sélection pour le Mondial

"Je ne pense pas aux années, je pense au chemin parcouru" : Guillermo Ochoa réagit à sa sélection pour le Mondial

21:18
Vincent Mannaert soumet une proposition à la FIFA : "Il est malsain de laisser ces règles en l'état"

Vincent Mannaert soumet une proposition à la FIFA : "Il est malsain de laisser ces règles en l'état"

21:30
Éviter le couac de 2022 : les Diables Rouges doivent prendre confiance avant la Coupe du Monde

Éviter le couac de 2022 : les Diables Rouges doivent prendre confiance avant la Coupe du Monde

21:00
Thibaut Courtois investit dans le KRC Genk : "Le goût d'un retour à la maison"

Thibaut Courtois investit dans le KRC Genk : "Le goût d'un retour à la maison"

20:31
"Une saison exceptionnelle" : Davy Roef aux anges après la qualification européenne de La Gantoise

"Une saison exceptionnelle" : Davy Roef aux anges après la qualification européenne de La Gantoise

20:00
OFFICIEL : Sébastien Pocognoli est limogé par l'AS Monaco

OFFICIEL : Sébastien Pocognoli est limogé par l'AS Monaco

19:50
7
Romelu Lukaku sera-t-il titulaire contre la Croatie ? Rudi Garcia donne une réponse claire

Romelu Lukaku sera-t-il titulaire contre la Croatie ? Rudi Garcia donne une réponse claire

19:30
1
Les Diablotins face à un gros morceau en demi-finale de l'Euro U17

Les Diablotins face à un gros morceau en demi-finale de l'Euro U17

19:00
Le "superordinateur" d'Opta donne son favori pour la Coupe du monde : les Diables pas très bien classés

Le "superordinateur" d'Opta donne son favori pour la Coupe du monde : les Diables pas très bien classés

18:00
1
Pas plus de deux mois sans club : déjà un nouveau défi pour Luka Elsner, ancien T1 du Standard et de l'Union

Pas plus de deux mois sans club : déjà un nouveau défi pour Luka Elsner, ancien T1 du Standard et de l'Union

17:30
Antoine Sibierski prend une décision forte : ces deux joueurs peuvent quitter Anderlecht

Antoine Sibierski prend une décision forte : ces deux joueurs peuvent quitter Anderlecht

17:00
Quelle première saison en Premier League : distinction individuelle de premier choix pour Senne Lammens

Quelle première saison en Premier League : distinction individuelle de premier choix pour Senne Lammens

16:30
"Un dispositif exceptionnel pour les supporters" : le Standard prolonge un partenariat pour quatre saisons

"Un dispositif exceptionnel pour les supporters" : le Standard prolonge un partenariat pour quatre saisons

01/06
Adversaire des Diables Rouges, l’Iran dévoile sa liste pour la Coupe du monde… avec des visages familiers

Adversaire des Diables Rouges, l’Iran dévoile sa liste pour la Coupe du monde… avec des visages familiers

01/06
Les disparus de Tedesco : présents à l'Euro 2024, ils sont loin de la Coupe du Monde 2026

Les disparus de Tedesco : présents à l'Euro 2024, ils sont loin de la Coupe du Monde 2026

01/06

Plus de news

Les plus populaires

The Championship

 Play-offs - Finale
Hull City Hull City 1-0 Middlesbrough Middlesbrough
Hull City Hull City Annulé Southampton Southampton
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved