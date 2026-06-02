Liverpool obligé de réagir : les Reds reviennent à la charge pour un défenseur du Club de Bruges

Liverpool relance la piste Joel Ordonez pour remplacer Ibrahima Konaté, parti au Real Madrid. Le jeune défenseur du Club de Bruges plaît beaucoup en Angleterre, mais les Belges attendent une grosse offre. Minimum 45 millions d'euros pour le laisser partir.

Liverpool n'aurait pas oublié Joel Ordonez. Suivi la saison dernière, le défenseur du Club de Bruges serait à nouveau dans le viseur des Reds. Le club anglais cherche à renforcer son secteur défensif après le départ gratuit d'Ibrahima Konaté, annoncé au Real Madrid.

Liverpool revient à la charge

La saison passée, Liverpool s'était renseigné sur la situation du joueur. Le Club de Bruges réclamait au moins 45 millions d'euros pour envisager un transfert. Les Reds avaient choisi de se tourner vers d'autres pistes. Un choix qui n'avait débouché sur aucune arrivée en défense centrale.

Aujourd'hui, le contexte est différent. Le départ de Konaté oblige Liverpool à trouver un partenaire à Virgil Van Dijk. Selon le média anglais Team Talk, Ordonez fait partie des profils étudiés avec attention.

Un défenseur solide et qui monte en puissance

Cette saison, le défenseur central a disputé 46 rencontres toutes compétitions confondues et inscrit quatre buts. Sous contrat jusqu'en juin 2029, il a une valeur marchande estimée à 33 millions d'euros selon Transfermarkt.

Le club anglais n'était pas l'unique prétendant. Le Paris Saint-Germain surveillait aussi le joueur il y a quelques mois. Le Club de Bruges va vendre pas mal de ses cadres cet été. Le club français aurait pu avoir un duo équatorien en défense avec Pacho, l'ancien joueur de l'Antwerp.





La Coupe du monde comme vitrine

Ordonez disputera la Coupe du monde 2016 aux États-Unis, au Canada et au Mexique avec l'Équateur dans les prochaines semaines. Sa sélection a été versée dans le groupe E, où elle retrouvera la Côte d'Ivoire, Curaçao et l'Allemagne. L'occasion pour le défenseur brugeois de se mesurer à de grosses nations avant un été qui pourrait être animé.