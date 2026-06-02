Après Afonso N’Salambi, un autre espoir du Standard s’en va pour un autre club belge… malgré le Bayern

Un départ au sein de l’académie du Standard. Après Afonso, capitaine du SL16 FC, c’est le petit frère, Prince N’Salambi, qui s’en va en direction du Racing Genk. Les Limbourgeois ont devancé plusieurs autres écuries européennes.

Au Standard comme ailleurs, énormément de mouvements chez les jeunes avant le début du mercato estival. Chez les Rouches, par exemple, le jeune attaquant Brandon "Bula" Nogueira vient d’être "sécurisé" et pourrait être intégré au noyau des U23 à compter de la saison prochaine.

Un noyau des U23 que va quitter Afonso N’Salambi, comme nous vous l’annoncions en milieu de mois de mai. Le capitaine du SL16 FC voulait une place en équipe première, demande à laquelle n’a pas accédé Marc Wilmots. Des discussions sont en cours, le concernant, avec plusieurs clubs de Challenger Pro League.

Afonso, qui vient de passer treize des vingt années de sa vie au Standard, ne sera pas le seul membre de la famille à quitter le Matricule 16. C’est officiel : son petit frère, Prince N’Salambi (17 ans) s’en va aussi.

Prince N’Salambi quitte le Standard pour Genk

Membre important du noyau des U18 du Standard, qui aurait pu frapper à la porte des U23, l’élément offensif ne s’en va qu’à une cinquantaine de kilomètres plus au nord, puisqu’il rejoint l’académie du Racing Genk.

Le club limbourgeois va l’intégrer à son équipe U23, qui évoluera une fois encore en Challenger Pro League la saison prochaine après avoir terminé à la quinzième place du défunt championnat, à égalité avec le RSCA Futures. Prince N’Salambi a signé un contrat de trois ans à la Cegeka Arena, malgré des intérêts émanant notamment de Lille… et du Bayern Munich.





Chez les jeunes du Standard, un autre dossier important doit encore être tranché : celui d’Ilian Hadidi, courtisé par une majeure partie des plus grandes puissances européennes. L’international espoirs marocain est notamment annoncé du côté du Feyenoord Rotterdam malgré les intérêts de clubs encore plus prestigieux. Le Matricule 16 n’a pas encore abandonné l’espoir de le conserver.