Deux jeunes attaquants ciblés : l’Antwerp est à la recherche du remplaçant de Vincent Janssen

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Deux jeunes attaquants ciblés : l’Antwerp est à la recherche du remplaçant de Vincent Janssen
Photo: © photonews
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L’Antwerp est à la recherche d’un remplaçant à Vincent Janssen, qui quitte le club libre de tout contrat. Deux très jeunes joueurs ont été ciblés.

L'Antwerp devra sérieusement s’activer sur le marché des transferts cet été. The Great Old va dire au revoir à plusieurs piliers, dont certains partiront gratuitement. Marc Overmars devra reconstruire un noyau compétitif et la mission s’annonce loin d’être simple.

L'Antwerp cherche un successeur à Vincent Janssen

L’un des postes où le Matricule 1 doit absolument se renforcer est celui de numéro 9. Ces dernières années, Vincent Janssen était l’attaquant titulaire et n’a quasiment jamais dû craindre pour sa place. Cet été, il quittera le club libre de tout contrat : les Anversois doivent donc lui trouver un remplaçant.

L'Antwerp aurait ciblé Snayder Porozo, selon Het Nieuwsblad. Porozo est un Équatorien de 19 ans, actuellement sous contrat avec le SD Aucas dans son pays natal. Le quotidien précise que l'Antwerp veut pousser pour un transfert, profitant de l’arrêt d’un mois du championnat en Équateur.

Chez les adultes, Porozo a fait ses débuts en 2024, mais ce n’est que ces derniers mois qu’il s’est réellement imposé dans le onze de base. L’attaquant totalise déjà 31 matches avec le SD Aucas, dont 14 cette saison (qui est toujours en cours, Aucas occupant la cinquième place). Sur l’ensemble de ses rencontres, il a inscrit quatre buts et délivré une passe décisive.

Un buteur panaméen figure aussi sur la liste de l'Antwerp

Mais il n’est pas le seul à avoir retenu l’attention de l'Antwerp. Le club s’intéresse également à Josué Vergara, un attaquant panaméen de 18 ans. Il évolue actuellement à Auda, un club letton.

L’Europe semble lui convenir. En 16 matches disputés cette saison, il a déjà trouvé le chemin des filets à 13 reprises. Des chiffres particulièrement tranchants, mais pourrait-il les confirmer en Jupiler Pro League ?

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