"Il doit voir d'autres horizons" : Rudi Garcia change ses plans avec l'un de ses cadres

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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"Il doit voir d'autres horizons" : Rudi Garcia change ses plans avec l'un de ses cadres

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Rudi Garcia a surpris tout le monde en alignant une défense à trois face à la Croatie. Le sélectionneur profite de ce match amical pour tester de nouvelles options.

La Belgique entre dans la dernière phase de sa préparation à moins de deux semaines du début de la Coupe du monde 2026. Les Diables Rouges ont pris la direction de la Croatie pour disputer leur premier match amical avant le tournoi. Après cette rencontre, la Belgique affrontera la Tunisie le 6 juin pour son deuxième et dernier match de préparation.

Pour ce match, Rudi Garcia a réservé quelques surprises dans son onze de départ. Le sélectionneur a décidé d'utiliser le système 3-5-2. Une option tactique qui apporte plusieurs nouveautés, à commencer par une défense composée d'Arthur Theate, d'Amadou Onana et de Nathan Ngoy. Devant eux, De Cuyper, Raskin, De Bruyne, Tielemans et Saelemaekers seront chargés d'animer l'entrejeu.

Amadou Onana en défense

Jérémy Doku et Charles De Ketelaere formeront le duo offensif. Garcia a détaillé les raisons de ses choix avant le match. "On va jouer avec Arthur Theate, Amadou Onana et Nathan Ngoy derrière. C'est un peu le moment de tester ce genre de système de jeu. C'est une équipe qui peut passer à 4 sans faire de changement, Onana en retournant au milieu. La surprise pour nous, c'est que les Croates vont jouer à 3 derrière aussi alors qu'on les attendait en 4-3-2-1. Ça va être intéressant de se juger. On n'a pas trop intérêt à concéder des phases arrêtées, des corners ou des coups francs parce qu'on a quelques centimètres en moins."

Le technicien a rappelé que cette idée avait été envisagée par le passé. "Le match contre les États-Unis, aux USA, le plan de jeu était qu'on joue à 3. Amadou devait commencer en défense centrale, mais on a dû revenir à notre système". Cette fois, le contexte est idéal pour tester cette formule et mesurer son efficacité.

Jérémy Doku va jouer à un poste différent

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En attaque, Garcia a décidé d'associer Jérémy Doku à Charles De Ketelaere. Un choix qui pourrait offrir de nouvelles solutions aux Diables Rouges. Le sélectionneur s'en est expliqué : "Jérémy Doku doit voir d'autres horizons. Ca va l'enrichir, comme contre le Pays de Galles". Quant à Romelu Lukaku, son cas reste en suspens. Interrogé à son sujet, Garcia n'a pas vraiment répondu : "On verra".

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