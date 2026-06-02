C'est officiel : Domenico Tedesco retrouve du service après son licenciement du Fenerbahçe

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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C'est officiel : Domenico Tedesco retrouve du service après son licenciement du Fenerbahçe
Photo: © photonews
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C’est reparti pour Domenico Tedesco, nommé nouvel entraîneur de Bologne, huitième de Série A, ce mardi. L’ancien sélectionneur des Diables a signé jusqu’au 30 juin 2028, avec une année supplémentaire en option.

Alors qu’il restait encore trois matchs de championnat à disputer, Domenico Tedesco a été limogé par le club de Fenerbahçe fin avril, après la cuisante défaite 3-0 sur la pelouse de Galatasaray.

Une annonce qui mettait fin à une aventure longue de 45 matchs pour l’ancien sélectionneur des Diables, qui avait très bien commencé son aventure en Turquie avant de voir les choses lui filer entre les doigts.

Domenico Tedesco aura gagné pile poil deux points par match en moyenne durant son passage (vingt-six victoires et douze partages), mais ce sont les sept défaites, et surtout la manière avec laquelle elles ont été concédées, qui ont été jugées inacceptables par les dirigeants du Fener.

Domenico Tedesco est le nouvel entraîneur de Bologne

L’entraîneur italien d’origine allemande ne sera toutefois pas resté sans défi bien longtemps, puisqu’il vient déjà d’être annoncé dans un nouveau club en ce début de mois de juin : Bologne, huitième de Série A cette saison.

Domenico Tedesco a signé un contrat courant jusqu’au 30 juin 2028 avec une année supplémentaire en option, a écrit le club d’Émilie-Romagne dans son communiqué. Un beau défi pour l’entraîneur de 40 ans, à quelque 800 kilomètres de sa Calabre natale.

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