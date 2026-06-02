L’officialisation très bientôt ? Will Still serait très proche d’avoir retrouvé un banc

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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L’officialisation très bientôt ? Will Still serait très proche d’avoir retrouvé un banc
Photo: © photonews
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Sept mois après son licenciement de Southampton, Will Still serait sur le point de devenir le nouvel entraîneur de l’AJ Auxerre, en Ligue 1. Il ne resterait que quelques détails à régler.

Il y a douze mois environ, Will Still annonçait son départ du RC Lens pour raisons personnelles. Quelques jours plus tard, l’entraîneur belgo-anglais était annoncé du côté de Southampton.

Le natif de Braine-l’Alleud n’aura cependant pas fait long feu en Championship, où il a été limogé au bout de seize matchs à peine, avec un bilan de quatre victoires, six partages et six défaites.

Sans club depuis le début du mois de novembre, Will Still serait cependant proche de retrouver un banc dans un championnat qu’il connaît et où il a séduit : la Ligue 1.

Will Still proche de devenir le nouvel entraîneur d’Auxerre

En effet, le média français Onze Mondial annonce en exclusivité que l’ancien T1 du Lierse et du Beerschot, passé comme adjoint à Saint-Trond et au Standard, serait sur le point de devenir le nouvel entraîneur principal de l’AJ Auxerre.

Les discussions seraient très avancées entre notre compatriote et le club bourguignon, qui serait confiant à l’idée de pouvoir officialiser son arrivée d’ici quelques jours.

Il ne resterait plus que quelques détails à régler, les grandes lignes du projet étant déjà établies, toujours selon la même source. Une annonce qui survient alors que l’AJA n’a pas encore annoncé le départ de son entraîneur, Christophe Pélissier. Will Still, de son côté, avait été cité à Lorient à la mi-mai, sans suite.

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