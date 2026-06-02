Voici la liste des 28 joueurs de Pro League qui disputeront la Coupe du monde 2026

La Pro League sera bien représentée à la Coupe du monde. Du Club de Bruges à Genk, en passant par l'Union SG, plusieurs noms bien connus en Belgique prendront part au plus grand rendez-vous du football.

La Coupe du monde approche à grands pas et la Jupiler Pro League sera bien représentée. Au total, 28 joueurs évoluant dans le championnat belge participeront au tournoi mondial. Certaines sélections étaient attendues depuis longtemps, tandis que d’autres constituent davantage une surprise.

Le Club de Bruges et Genk fournissent le plus de joueurs

Le Club de Bruges verra plusieurs de ses joueurs prendre part à la compétition. Du côté belge, Brandon Mechele, Hans Vanaken et Joaquin Seys ont été retenus. Ce sont d'ailleurs les seuls joueurs de Jupiler Pro League sélectionnés avec les Diables Rouges. Joel Ordóñez représentera l'Équateur, tandis que Gustaf Nilsson disputera le tournoi avec la Suède.

Le KRC Genk sera lui aussi particulièrement bien représenté. Zakaria El Ouahdi participera au Mondial avec le Maroc, tandis que Yaimar Medina portera les couleurs de l'Équateur. Junya Ito a été convoqué avec le Japon et Joris Kayembe avec la RD Congo.

Anderlecht, l'Union SG et le Standard également bien représentés

Anderlecht comptera deux représentants. César Huerta a été sélectionné avec le Mexique, Nathan Saliba avec le Canada. Ilay Camara n'a finalement pas été retenu dans la sélection du Sénégal. Pour Saliba, il s'agit d'une récompense particulière puisque le Canada disputera la compétition à domicile et bénéficiera d'une attention toute particulière.

L'Union SG enverra également trois joueurs au Mondial. Promise David représentera le Canada, Kevin Rodríguez l'Équateur et Besfort Zeneli la Suède. Une nouvelle preuve de l'exposition internationale grandissante du club bruxellois.



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L'Antwerp sera représenté par Anthony Valencia avec l'Équateur. Le Standard de Liège comptera quant à lui Dennis Ayensa avec l'Iran et Matthieu Epolo avec la République démocratique du Congo.

D'autres clubs de Jupiler Pro League également concernés

Les clubs du haut du classement ne sont pas les seuls à fournir des internationaux. Le KV Malines verra Redouane Halhal défendre les couleurs du Maroc. La Gantoise comptera sur Jean-Kévin Duverne avec Haïti, tandis que Wilguens Paugain, de Zulte Waregem, représentera également Haïti. Jearl Margaritha (SK Beveren) a été retenu avec Curaçao.

Du côté de Charleroi, Mohamed Koné et Parfait Guiagon ont été sélectionnés avec la Côte d'Ivoire. Yacine Titraoui disputera quant à lui le Mondial avec l'Algérie. Le Cercle de Bruges sera représenté par Oumar Diakité avec la Côte d'Ivoire.

Saint-Trond comptera deux internationaux japonais dans ses rangs : Shogo Taniguchi et Keisuke Goto (propriété d'Anderlecht). Enfin, le FC Dender verra Alireza Jahanbakhsh représenter l'Iran.

Les 28 joueurs de Pro League présents au Mondial

Belgique : Brandon Mechele, Hans Vanaken, Joaquin Seys

Canada : Nathan Saliba, Promise David

Maroc : Zakaria El Ouahdi, Redouane Halhal

Haïti : Jean-Kévin Duverne, Wilguens Paugain

Curaçao : Jearl Margaritha

Côte d'Ivoire : Mohamed Koné, Parfait Guiagon, Oumar Diakité

Équateur : Joel Ordóñez, Yaimar Medina, Anthony Valencia, Kevin Rodríguez

Japon : Junya Ito, Shogo Taniguchi, Keisuke Goto

Suède : Gustaf Nilsson, Besfort Zeneli

Iran : Dennis Ayensa, Alireza Jahanbakhsh

Algérie : Yacine Titraoui

RD Congo : Matthieu Epolo, Joris Kayembe

Mexique : César Huerta