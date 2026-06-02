Pour l’après-Cvetkovic ? Un prometteur attaquant anglais cité à Anderlecht

Le Sporting d'Anderlecht aurait formulé un intérêt pour Valentin Joseph, jeune attaquant de 17 ans évoluant à Blackburn. Les Mauves préparent déjà l'après-Cvetkovic, mais ne sont pas seuls sur ce dossier.

Avec Antoine Sibierski aux commandes, l'heure est à la reconstruction pour le Sporting d'Anderlecht, qui veut enfin réduire l'écart avec le Club de Bruges et l'Union Saint-Gilloise, installés depuis plusieurs saisons au sommet du football belge.

Comme nous vous l'expliquions ce matin, le directeur sportif français ne dispose toutefois pas de moyens illimités pour renforcer l'effectif. Afin de dégager davantage de marge de manœuvre sur le marché des transferts, il pourrait être contraint de se séparer de certains joueurs à forte valeur marchande qu'il souhaitait pourtant conserver.

Cela pourrait notamment concerner Mihajlo Cvetkovic, deuxième joueur anderlechtois à la valeur marchande la plus élevée derrière Nathan De Cat. L'attaquant serbe est actuellement estimé à 15 millions d'euros et suscite l'intérêt de plusieurs clubs allemands depuis de nombreuses semaines.

Malgré le retour de prêt de Luis Vazquez, Anderlecht pourrait donc devoir se mettre à la recherche d'un nouvel attaquant de pointe au profil similaire : jeune, prometteur et à fort potentiel. C'est dans cette optique que le club bruxellois se serait renseigné sur Valentin Joseph.

Un jeune Anglais pour remplacer Cvetkovic ?

Selon plusieurs sources anglaises, Anderlecht aurait manifesté son intérêt pour le jeune attaquant de 17 ans de Blackburn Rovers. Wolfsburg et les Glasgow Rangers suivraient également le dossier de près.



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Auteur de huit buts avec les U18 de Blackburn cette saison, Valentin Joseph souhaiterait obtenir une opportunité chez les professionnels. Une perspective qui ne semble toutefois pas encore immédiate dans son club actuel, où il est considéré comme un joueur encore en phase de développement.

Dans ce contexte, l'existence des RSCA Futures pourrait constituer un argument de poids pour Anderlecht. Comme Mihajlo Cvetkovic en début de saison, le jeune Anglais pourrait d'abord poursuivre sa progression en Challenger Pro League avant d'espérer intégrer le noyau A.

Le dossier n'en est cependant qu'à ses prémices. Anderlecht aurait simplement marqué son intérêt à ce stade, tandis que plusieurs autres clubs restent également à l'affût.