Le Standard, l’Antwerp ou Genk ? Un favori se détache pour Jeppe Erenbjerg, la révélation de Zulte

Parmi les révélations de la saison, Jeppe Erenbjerg ne devrait pas rester à Zulte Waregem. Le Standard et l’Antwerp ont montré un intérêt, mais le Racing Genk compte visiblement une longueur d’avance.

Zulte-Waregem n’a pas réalisé une grande saison et, suite à la victoire de Louvain lors de la dernière journée de la phase classique, a dû passer par les play-downs pour assurer son maintien en Jupiler Pro League.

Cela n’a pas empêché un joueur de l’Essevee de séduire beaucoup de clubs en Belgique : Jeppe Erenbjerg. Arrivé du club de Boldklubben af 1893, en D2 danoise, à l’été 2024 contre 300.000 €, le médian offensif de 26 ans vient de vivre la saison de la révélation au stade Arc-en-Ciel.

Auteur de treize buts et de cinq passes décisives toutes compétitions confondues, Jeppe Erenbjerg a notamment attiré l’attention de l’Antwerp, du Standard et du Racing Genk, qui ont tous trois pris leurs renseignements au cours des dernières semaines.

Sous contrat jusqu’au 30 juin 2029, Erenbjerg est estimé à 3 millions d’euros sur le site de référence Transfermarkt. Zulte-Waregem ne devrait donc pas le retenir en cas d’offre suffisante pour s’assurer d’une belle plus-value réalisée en deux ans.

Jeppe Erenbjerg plus proche de Genk que du Standard et de l’Antwerp

Selon les informations du Nieuwsblad, ce serait Genk qui serait actuellement le mieux positionné pour le recruter. Les Limbourgeois, de plus, peuvent un peu plus se permettre de voir venir depuis l’investissement de Thibaut Courtois, via sa société NXTPLAY, dans le club.



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Le Racing Genk, un club où Dimitri De Condé, le Head of Football, a vu son contrat longue durée être prolongé, et où une profonde refonte d’effectif va être effectuée pendant l’été. Manquer les Champions Play-Offs était déjà une chose pour les Limbourgeois, mais louper le ticket européen au détriment de Gand a sonné comme une nouvelle déception.

L’avenir de Nicky Hayen n’étant pour le moment pas remis en cause, l’objectif est de donner à l’ancien entraîneur du Club de Bruges un noyau susceptible de se battre à la hauteur des ambitions du club.