Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 01/06: Januzaj

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Januzaj

Changement important pour Adnan Januzaj, à la recherche d'un nouveau défi

Sur une voie de garage à Séville et arrivé en fin de contrat, Adnan Januzaj vient de changer d'agent, qui devra lui trouver un nouveau défi alléchant cet été. À 31 ans, l'ancien Diable Rouge cherche à se relancer. (Lire la suite)

C'est officiel : un nouveau visage dans le staff technique du Sporting Charleroi

Présent au club depuis trois semaines, Loris Viroux a été présenté en qualité de nouveau responsable de la méthodologie du Sporting Charleroi, ce lundi. Il arrive tout droit de la RAAL La Louvière. (Lire la suite)

Il rappelle Michy Batshuayi : le Standard vient de sécuriser l'un de ses meilleurs talents

Le Standard vient de sécuriser l'un de ses meilleurs talents. Brandon "Bula" Nogueira, dont les qualités rappellent celles d'un certain Michy Batshuayi au sein de l'académie liégeoise. Plusieurs clubs courtisaient le jeune attaquant de 15 ans, qui reste donc en bord de Meuse. (Lire la suite)

Le Club de Bruges explore une piste surprenante pour remplacer Tzolis

Bruges s'attend à perdre plusieurs cadres cet été. Le champion de Belgique s'active en coulisses pour dénicher des remplaçants. (Lire la suite)