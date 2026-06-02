Le Diable Rouge le plus courtisé : Lille réclame une somme astronomique pour Matias Fernandez-Pardo

Parmi les 26 Diables Rouges repris par Rudi Garcia, Matias Fernandez-Pardo fut l’un des éléments les plus en vue, cette saison. Plusieurs grands clubs se montrent très intéressés par ses services, mais le LOSC demande une indemnité de transfert astronomique pour le laisser filer.

Matias Fernandez-Pardo vient de vivre la saison de la révélation. Devenu incontournable à Lille et officiellement un Diable Rouge il y a peu, l’ancien joueur de La Gantoise a vu sa valeur marchande grimper à 35 millions d’euros selon le site de référence Transfermarkt.

Dans le Nord de la France, on en sourit surtout. À 21 ans, l’attaquant s’est définitivement invité sur le radar des plus grands clubs européens cette saison grâce à ses solides prestations (huit buts et sept passes décisives toutes compétitions confondues, en évoluant tantôt sur un côté, tantôt dans l’axe).

Lille veut 70 millions !

Une progression qui a évidemment agité le marché des transferts. Plusieurs cadors européens surveillent sa situation de près. Le Borussia Dortmund est régulièrement cité, tandis que Liverpool et le Bayern Munich suivent l’attaquant depuis un moment. En parallèle, plusieurs clubs de Premier League seraient prêts à entrer dans la danse.

Du côté de Lille, on sait toutefois très bien que leur pépite risque de prendre encore de la valeur. Sous contrat jusqu’en 2029, Fernandez-Pardo place le club français dans une position de négociation particulièrement favorable.

L’espoir de le garder encore une saison

Si sa valeur marchande sur Transfermarkt est donc estimée à 35 millions d’euros, l’évaluation interne du LOSC serait nettement supérieure. Le club n’accepterait d’ouvrir des discussions qu’à partir de 70 millions d’euros. Un message clair des Nordistes, qui n’ont pas l’intention de laisser partir leur révélation à bas prix.





Ce tarif élevé s’explique par plusieurs facteurs. Au-delà de la durée de son contrat, son choix récent pour les Diables Rouges et sa sélection pour la Coupe du monde renforcent son profil à l’international. Lille semble d’ailleurs prêt à patienter au moins une saison supplémentaire, dans l’espoir que Fernandez-Pardo poursuive sa progression et fasse encore grimper sa valeur.