Le Diable Rouge le plus courtisé : Lille réclame une somme astronomique pour Matias Fernandez-Pardo

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
| Commentaire
Le Diable Rouge le plus courtisé : Lille réclame une somme astronomique pour Matias Fernandez-Pardo
Photo: © photonews

Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Parmi les 26 Diables Rouges repris par Rudi Garcia, Matias Fernandez-Pardo fut l’un des éléments les plus en vue, cette saison. Plusieurs grands clubs se montrent très intéressés par ses services, mais le LOSC demande une indemnité de transfert astronomique pour le laisser filer.

Matias Fernandez-Pardo vient de vivre la saison de la révélation. Devenu incontournable à Lille et officiellement un Diable Rouge il y a peu, l’ancien joueur de La Gantoise a vu sa valeur marchande grimper à 35 millions d’euros selon le site de référence Transfermarkt.

Dans le Nord de la France, on en sourit surtout. À 21 ans, l’attaquant s’est définitivement invité sur le radar des plus grands clubs européens cette saison grâce à ses solides prestations (huit buts et sept passes décisives toutes compétitions confondues, en évoluant tantôt sur un côté, tantôt dans l’axe).

Lille veut 70 millions !

Une progression qui a évidemment agité le marché des transferts. Plusieurs cadors européens surveillent sa situation de près. Le Borussia Dortmund est régulièrement cité, tandis que Liverpool et le Bayern Munich suivent l’attaquant depuis un moment. En parallèle, plusieurs clubs de Premier League seraient prêts à entrer dans la danse.

Du côté de Lille, on sait toutefois très bien que leur pépite risque de prendre encore de la valeur. Sous contrat jusqu’en 2029, Fernandez-Pardo place le club français dans une position de négociation particulièrement favorable.

L’espoir de le garder encore une saison

Si sa valeur marchande sur Transfermarkt est donc estimée à 35 millions d’euros, l’évaluation interne du LOSC serait nettement supérieure. Le club n’accepterait d’ouvrir des discussions qu’à partir de 70 millions d’euros. Un message clair des Nordistes, qui n’ont pas l’intention de laisser partir leur révélation à bas prix.

Ce tarif élevé s’explique par plusieurs facteurs. Au-delà de la durée de son contrat, son choix récent pour les Diables Rouges et sa sélection pour la Coupe du monde renforcent son profil à l’international. Lille semble d’ailleurs prêt à patienter au moins une saison supplémentaire, dans l’espoir que Fernandez-Pardo poursuive sa progression et fasse encore grimper sa valeur.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Ligue 1
Ligue 1 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Match amical (Pays)
Match amical (Pays) Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Stats Transferts
Lille OSC
Belgique
Matias Fernandez Pardo

Plus de news

Un premier Mondial avec le Maroc pour l'Anversois Zakaria El Ouahdi : "J'ai eu des contacts avec la Belgique"

Un premier Mondial avec le Maroc pour l'Anversois Zakaria El Ouahdi : "J'ai eu des contacts avec la Belgique"

16:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 02/06: Tedesco - Fernandez Pardo

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 02/06: Tedesco - Fernandez Pardo

15:00
LIVE Coupe du monde : les numéros de maillot des Diables Rouges dévoilés

LIVE Coupe du monde : les numéros de maillot des Diables Rouges dévoilés

15:30
C'est officiel : Domenico Tedesco retrouve du service après son licenciement du Fenerbahçe

C'est officiel : Domenico Tedesco retrouve du service après son licenciement du Fenerbahçe

15:00
Le Qatar avec Edmilson, pas de Camara au Sénégal : découvrez les dernières listes pour la Coupe du monde

Le Qatar avec Edmilson, pas de Camara au Sénégal : découvrez les dernières listes pour la Coupe du monde

14:35
Quota U23 en Challenger Pro League : la Pro League tranche enfin, La Gantoise s’oppose

Quota U23 en Challenger Pro League : la Pro League tranche enfin, La Gantoise s’oppose

14:10
"Un déplacement européen, faute de Coupe d'Europe" : l’Antwerp jouera son dernier match amical en Angleterre

"Un déplacement européen, faute de Coupe d'Europe" : l’Antwerp jouera son dernier match amical en Angleterre

13:40
Georges-Louis Bouchez intègre le Conseil d'administration de la Pro League !

Georges-Louis Bouchez intègre le Conseil d'administration de la Pro League !

13:15
2
Thibaut Courtois a de grands projets pour le Racing Genk : voici à quoi ressemble son plan

Thibaut Courtois a de grands projets pour le Racing Genk : voici à quoi ressemble son plan

10:00
1
Officiel : une fin de carrière de joueur, et déjà un premier défi en tant qu’entraîneur pour Dante

Officiel : une fin de carrière de joueur, et déjà un premier défi en tant qu’entraîneur pour Dante

12:30
Fin de l'aventure pour Jacky Mathijssen, de retour en Belgique : "Je veux faire ce que je faisais au Maroc"

Fin de l'aventure pour Jacky Mathijssen, de retour en Belgique : "Je veux faire ce que je faisais au Maroc"

12:00
1
Anderlecht ne veut pas le perdre, mais n’aura peut-être pas le choix : le gros dilemme d’Antoine Sibierski

Anderlecht ne veut pas le perdre, mais n’aura peut-être pas le choix : le gros dilemme d’Antoine Sibierski

11:35
4
Rudi Garcia répond au début de clash entre De Bruyne et le Napoli : "Je retiens l'image du Kevin de Liège"

Rudi Garcia répond au début de clash entre De Bruyne et le Napoli : "Je retiens l'image du Kevin de Liège"

08:50
Après Afonso N’Salambi, un autre espoir du Standard s’en va pour un autre club belge… malgré le Bayern

Après Afonso N’Salambi, un autre espoir du Standard s’en va pour un autre club belge… malgré le Bayern

11:05
C'est officiel : promu en Challenger Pro League, Virton change d'entraîneur

C'est officiel : promu en Challenger Pro League, Virton change d'entraîneur

10:25
Les grands débuts de Matias Fernandez-Pardo ? Voici notre onze pour Croatie-Belgique

Les grands débuts de Matias Fernandez-Pardo ? Voici notre onze pour Croatie-Belgique

07:00
Voici la liste des 28 joueurs de Pro League qui disputeront la Coupe du monde 2026

Voici la liste des 28 joueurs de Pro League qui disputeront la Coupe du monde 2026

07:30
"On veut réaliser quelque chose de beau" : Arthur Theate rêve d'un grand Mondial avec la Belgique

"On veut réaliser quelque chose de beau" : Arthur Theate rêve d'un grand Mondial avec la Belgique

22:00
Vincent Mannaert soumet une proposition à la FIFA : "Il est malsain de laisser ces règles en l'état"

Vincent Mannaert soumet une proposition à la FIFA : "Il est malsain de laisser ces règles en l'état"

21:30
Éviter le couac de 2022 : les Diables Rouges doivent prendre confiance avant la Coupe du Monde

Éviter le couac de 2022 : les Diables Rouges doivent prendre confiance avant la Coupe du Monde

21:00
Thibaut Courtois investit dans le KRC Genk : "Le goût d'un retour à la maison"

Thibaut Courtois investit dans le KRC Genk : "Le goût d'un retour à la maison"

20:31
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 01/06: Engels - Pocognoli - Elsner

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 01/06: Engels - Pocognoli - Elsner

22:30
Pourquoi l'investissement de Thibaut Courtois est une étape importante pour le KRC Genk

Pourquoi l'investissement de Thibaut Courtois est une étape importante pour le KRC Genk

23:00
Vers un départ du Celtic ? Arne Engels suivi par l'AC Milan

Vers un départ du Celtic ? Arne Engels suivi par l'AC Milan

22:30
Romelu Lukaku sera-t-il titulaire contre la Croatie ? Rudi Garcia donne une réponse claire

Romelu Lukaku sera-t-il titulaire contre la Croatie ? Rudi Garcia donne une réponse claire

19:30
1
Le "superordinateur" d'Opta donne son favori pour la Coupe du monde : les Diables pas très bien classés

Le "superordinateur" d'Opta donne son favori pour la Coupe du monde : les Diables pas très bien classés

18:00
1
"Je ne pense pas aux années, je pense au chemin parcouru" : Guillermo Ochoa réagit à sa sélection pour le Mondial

"Je ne pense pas aux années, je pense au chemin parcouru" : Guillermo Ochoa réagit à sa sélection pour le Mondial

21:18
Les Diablotins face à un gros morceau en demi-finale de l'Euro U17

Les Diablotins face à un gros morceau en demi-finale de l'Euro U17

19:00
"Une saison exceptionnelle" : Davy Roef aux anges après la qualification européenne de La Gantoise

"Une saison exceptionnelle" : Davy Roef aux anges après la qualification européenne de La Gantoise

20:00
OFFICIEL : Sébastien Pocognoli est limogé par l'AS Monaco

OFFICIEL : Sébastien Pocognoli est limogé par l'AS Monaco

19:50
7
Quelle première saison en Premier League : distinction individuelle de premier choix pour Senne Lammens

Quelle première saison en Premier League : distinction individuelle de premier choix pour Senne Lammens

16:30
Deux Diables Rouges absents pour le dernier entraînement avant le départ pour la Croatie

Deux Diables Rouges absents pour le dernier entraînement avant le départ pour la Croatie

01/06
Les disparus de Tedesco : présents à l'Euro 2024, ils sont loin de la Coupe du Monde 2026

Les disparus de Tedesco : présents à l'Euro 2024, ils sont loin de la Coupe du Monde 2026

01/06
Pas plus de deux mois sans club : déjà un nouveau défi pour Luka Elsner, ancien T1 du Standard et de l'Union

Pas plus de deux mois sans club : déjà un nouveau défi pour Luka Elsner, ancien T1 du Standard et de l'Union

17:30
Antoine Sibierski prend une décision forte : ces deux joueurs peuvent quitter Anderlecht

Antoine Sibierski prend une décision forte : ces deux joueurs peuvent quitter Anderlecht

17:00
"Un dispositif exceptionnel pour les supporters" : le Standard prolonge un partenariat pour quatre saisons

"Un dispositif exceptionnel pour les supporters" : le Standard prolonge un partenariat pour quatre saisons

01/06

Plus de news

Les plus populaires

Ligue 1

 Journée 34
Strasbourg Strasbourg 5-4 Monaco Monaco
Nice Nice 0-0 Metz Metz
Lille OSC Lille OSC 0-2 Auxerre Auxerre
Nantes Nantes Geannuleerd Toulouse Toulouse
Brest Brest 1-1 Angers Angers
Lorient Lorient 0-2 Le Havre Le Havre
Lyon Lyon 0-4 Lens Lens
Marseille Marseille 3-1 Rennes Rennes
Paris FC Paris FC 2-1 PSG PSG
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved