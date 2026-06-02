Rudi Garcia répond au début de clash entre De Bruyne et le Napoli : "Je retiens l'image du Kevin de Liège"

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Rudi Garcia répond au début de clash entre De Bruyne et le Napoli : "Je retiens l'image du Kevin de Liège"
Photo: © photonews

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Ce week-end, Kevin De Bruyne a déclaré que le départ d'Antonio Conte était une bonne chose pour lui et pour le Napoli. Ce à quoi l'adjoint du technicien italien, Cristian Stellini, a répondu avec une certaine véhémence. Rudi Garcia s'est exprimé à ce sujet et a pris la défense du Diable Rouge.

Avec à peine plus de 1.300 minutes disputées toutes compétitions confondues et un bilan de cinq buts et quatre passes décisives, Kevin De Bruyne est loin d'avoir vécu la saison de rêve au Napoli, où il n'a remporté aucun trophée puisqu'il n'avait pas participé à la Supercoupe d'Italie.

Rongé par une importante blessure aux ischio-jambiers, le médian offensif de 34 ans a majoritairement regardé depuis les tribunes la saison en demi-teinte de ses coéquipiers, qui n'ont pas su reconduire leur titre en Serie A. Le Napoli a en effet terminé son championnat à la deuxième position, avec onze longueurs de retard sur l'Inter Milan.

Présent à la KDB Cup ce week-end du côté du Racing Genk, Kevin De Bruyne a déclaré qu'il se réjouissait du départ d'Antonio Conte, annoncé il y a peu. Ce à quoi l'adjoint du technicien italien, Cristian Stellini, avait répondu avec une certaine véhémence. "Il ne m'a jamais transmis de joie ou d'enthousiasme", a-t-il notamment déclaré.

Rudi Garcia voit un Kevin De Bruyne heureux chez les Diables Rouges

Un début de clash, après lequel Rudi Garcia a été interrogé ce lundi en conférence de presse avant la rencontre entre la Croatie et la Belgique à Rijeka. Le sélectionneur des Diables Rouges a logiquement pris la défense de son protégé.

"Le plus important, c'est qu'il se sente bien en sélection. Quand je suis arrivé chez les Diables Rouges, l'un de mes principaux objectifs était de redonner à nos leaders l'envie de jouer pour l'équipe nationale. De leur faire retrouver le plaisir de jouer au football. Et Kevin est heureux chez nous."

"L'image que j'ai de Kevin, c'est celle de Liège. Quand, après la qualification, il a enfilé ce maillot rouge et traversé la moitié du terrain pour se faire photographier avec ses coéquipiers, malgré sa blessure. Cela témoigne de sa motivation et de sa volonté d'emmener l'équipe belge le plus loin possible, comme il l'a fait par le passé, et notamment lors de la Coupe du monde 2018."

"L'image que j'ai de Kevin, c'est celle de Liège"

Critique par rapport au style de jeu du Napoli, Kevin De Bruyne ne devrait pas rencontrer les mêmes problèmes en sélection. "Notre style de jeu convient à Kevin. Nous pratiquons un football offensif et collectif."

"Mais comme je l’ai dit précédemment, l’une de nos faiblesses est que nous conservons trop le ballon et que nous ne sommes pas assez agressifs lorsque nous le perdons. Chacun doit faire sa part à cet égard. Je pense que nous avons également progressé dans ce domaine", a déclaré Rudi Garcia, confiant, donc, quant à l'état de forme physique, mais surtout mental, de son médian offensif avant la Coupe du monde.

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