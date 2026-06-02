Officiel : une fin de carrière de joueur, et déjà un premier défi en tant qu’entraîneur pour Dante

Officiellement retraité le 30 juin, Dante devient l’entraîneur de l’équipe réserve du Bayern Munich, en D4 allemande. Le premier défi de la nouvelle carrière d’entraîneur de l’ancien défenseur de Charleroi et du Standard.

Ancien joueur du Sporting Charleroi (2006-2007) et du Standard de Liège (2007-2009), Costa Santos Bonfim Dante a disputé, à 42 ans, le dernier match officiel de sa carrière de joueur.

Après avoir annoncé plus tôt dans la saison qu’il s’agissait de sa dernière avec les crampons aux pieds, le défenseur central brésilien a joué 78 minutes lors de son dernier match : le barrage retour pour le maintien en Ligue 1 contre Saint-Étienne, remporté par l’OGC Nice, qui s’est maintenu.

L’ancien international (13 sélections, 2 buts) ne reste cependant pas sans un nouveau défi et a déjà retrouvé du service... en tant qu’entraîneur principal.

Dante devient l’entraîneur de l’équipe B du Bayern Munich

Annoncée depuis longtemps, l’information vient d’être officialisée : Dante va devenir l’entraîneur de l’équipe réserve du Bayern Munich (D4 allemande), un club pour lequel il a disputé pas moins de 133 matchs officiels entre 2012 et 2015.

"Je suis extrêmement enthousiaste à l’idée de relever ce défi au sein de mon ancien club, le FC Bayern, et je tiens à remercier la direction pour la confiance qu’elle m’accorde. De nombreux jeunes talents sont en formation au sein du centre et feront leurs premiers pas dans le football des adultes."





"Mon staff et moi-même souhaitons les accompagner au mieux dans cette étape importante et les aider à se rapprocher de leur objectif : devenir footballeurs professionnels. Je suis impatient de travailler avec les joueurs, l’ensemble du staff et la direction », a déclaré Dante dans le communiqué du club."