Fin de l'aventure pour Jacky Mathijssen, de retour en Belgique : "Je veux faire ce que je faisais au Maroc"

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Fin de l'aventure pour Jacky Mathijssen, de retour en Belgique : "Je veux faire ce que je faisais au Maroc"

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L'aventure de Jacky Mathijssen au Maroc prendra fin dans moins de trente jours. L'ancien sélectionneur des Diablotins va revenir en Belgique, veut reprendre son travail d'analyste TV, mais souhaite malgré tout garder un pied au bord du terrain.

L'aventure de Jacky Mathijssen au Maroc est terminée. L'entraîneur de 62 ans y était arrivé en 2024, en qualité de directeur du centre de formation du Wydad Casablanca, l'un des géants locaux.

Jacky Mathijssen explique son choix de quitter le Maroc

Au sujet de son départ, l'ancien sélectionneur des Diablotins a donné davantage d'explications dans les colonnes de Het Nieuwsblad. "Pour des raisons familiales, j'ai demandé à réduire mon contrat de trois à deux ans", a-t-il expliqué au quotidien néerlandophone. "Ma famille reste ce qu'il y a de plus important et, au bout de deux ans, le manque a commencé à peser de plus en plus."

"Cela, combiné au sentiment que ma mission ici est en fait accomplie. Les objectifs fixés ont été atteints. Je peux passer le flambeau l'esprit tranquille", a poursuivi Jacky Mathijssen.

Le Limbourgeois ne compte toutefois pas lever le pied après son départ du Maroc. "Je regarde les deux dernières années avec beaucoup de satisfaction, mais je me sens en même temps prêt pour quelque chose de nouveau."

Jacky Mathijssen veut reprendre son travail d'analyste à la télévision

"J'ai l'intention de reprendre mon travail d'analyste TV pour la Premier League, mais j'aimerais le combiner avec ce que je faisais au Maroc : moderniser les formations de jeunes, former les entraîneurs de jeunes et préparer les talents au football de demain", a-t-il confié.

Selon Het Nieuwsblad, il restera actif au Wydad Casablanca jusqu'à la fin juin, avant de revenir ensuite en Belgique. Reste à voir s'il recevra une nouvelle chance dans son pays. Mathijssen a, par le passé, entraîné entre autres les équipes de jeunes des Diables Rouges, mais aussi Westerlo, Louvain, le Beerschot, Charleroi, le Club de Bruges et Saint-Trond.

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