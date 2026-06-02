Les grands débuts de Matias Fernandez-Pardo ? Voici notre onze pour Croatie-Belgique

Le jour J approche : ce soir, il y aura déjà un parfum de Coupe du Monde 2026 dans l'air avec le premier match de préparation des Diables Rouges, contre la Croatie. Nous avons tenté de nous mettre dans la tête de Rudi Garcia.

Que va décider Rudi Garcia, ce mardi soir, face à la Croatie ? On peut imaginer que le sélectionneur veuille faire une revue d'effectif presque complète avant de partir à la Coupe du Monde, mais qu'il aimerait aussi peaufiner un maximum d'automatismes entre ses joueurs afin que ces matchs amicaux servent à quelque chose, ne serait-ce qu'un peu.

Mais un autre paramètre est important : samedi, les Diables Rouges évolueront à la maison, et le public du Stade Roi Baudouin espère voir ses stars en action avant de s'envoler pour la lointaine côte ouest américaine, où ils ne seront qu'un certain nombre de privilégiés à pouvoir les accompagner.

Thibaut Courtois jouera-t-il les deux matchs ?

Faut-il vraiment que Thibaut Courtois débute les deux rencontres amicales avant la Coupe du Monde ? La question peut paraître anecdotique, mais au vu du peu d'automatismes construits avec une défense centrale qui a beaucoup tourné devant lui, peut-être vaut-il mieux que le portier du Real Madrid profite de ce double tour de chauffe.

Dans le cas contraire, on s'inquiète peu pour Senne Lammens, auteur d'une saison XXL (et récemment élu meilleur transfert de la saison en Premier League). S'il devait jouer l'un des deux matchs, ce serait certainement à Rijeka, afin que Courtois joue devant son public, mais on serait surpris que Garcia fasse tourner entre les perches.



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En attendant Debast...

Zeno Debast est blessé, et Rudi Garcia va donc devoir "retrouver" la paire idéale en attendant son retour. Ces deux matchs amicaux sont donc peut-être l'occasion d'aligner deux fois le même duo : Koni De Winter et Nathan Ngoy ? Arthur Theate et Nathan Ngoy ? Le Lillois, en tout cas, a gagné des points lors de la trêve précédente. Il aurait nos faveurs, associé à Theate.

Maxim De Cuyper a beau avoir vécu une saison faite de hauts et de bas, il semble proche d'une place de titulaire incontestable, tandis qu'à droite, Castagne et Meunier se disputeront la place de titulaire avec, peut-être, un match pour l'un et le second pour l'autre. Chouchou du public, Meunier pourrait peut-être démarrer au Stade Roi Baudouin.

Préserver De Bruyne ?

On ne verrait pas vraiment l'utilité de titulariser Kevin De Bruyne à Rijeka : autant lui réserver ce plaisir "à la maison", quitte à l'y faire sortir à l'heure de jeu sous une ovation du public. Hans Vanaken, accompagné du duo de champions d'Europe Tielemans-Onana, a déjà montré qu'il pouvait totalement endosser le large costume de KDB.

Leandro Trossard étant absent, on ne voit pas ce qui priverait Jérémy Doku d'une place de titulaire : après tout, l'ailier de Manchester City est tout à fait capable d'enchaîner les matchs. Autant travailler ses automatismes avec... Matias Fernandez-Pardo, qui devrait décrocher sa première titularisation avec les Diables Rouges, Lukaku étant annoncé sur le banc. De l'autre côté, Dodi Lukebakio a gagné des points lors de la trêve précédente mais Rudi Garcia a un faible pour Alexis Saelemaekers, et nous aussi.

Le onze potentiel :

Courtois / De Cuyper - Theate - Ngoy - Castagne / Vanaken - Tielemans - Onana / Doku - Fernandez-Pardo - Saelemaekers