Pourquoi l'investissement de Thibaut Courtois est une étape importante pour le KRC Genk

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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Pourquoi l'investissement de Thibaut Courtois est une étape importante pour le KRC Genk
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Le Head of Football, du KRC Genk, Dimitri de Condé, s'est exprimé sur l'investissement minoritaire de Thibaut Courtois au KRC Genk. Une étape importante pour l'avenir du club limbourgeois, selon lui, voici pourquoi.

Après une saison ratée sur le plan sportif, en ayant manqué l'objectif d'une qualification pour une Coupe d'Europe, le KRC Genk a annoncé une grande nouvelle ce lundi soir. Le portier des Diables Rouges, Thibaut Courtois, a investi dans son club formateur via NXTPLAY, la plateforme d'investissement qu'il a cofondée. Le joueur du Real Madrid n'en est d'ailleurs pas à son premier investissement dans le football puisqu'il a déjà investi, via cette société, dans Le Mans FC et le CD Extremadura.

Pourquoi est-ce une étape importante pour le KRC Genk ?

Dimitri de Condé s'est montré ravi de cet investissement : "Aujourd’hui, nous franchissons une étape importante dans le renforcement du KRC Genk pour l’avenir. Nous voulons consolider notre position de club de premier plan en Belgique, tout en continuant à grandir à l’international."

"Grâce à cet investissement, Thibaut apporte une énorme expertise footballistique à notre club. En tant que visage international de notre marque, il ouvre des portes qui restent fermées pour d’autres. Cela nous aidera à attirer encore davantage de talents nationaux et internationaux", a-t-il conclu.

Dimitri de Condé prolongé et la direction réorganisée au KRC Genk

Dans le communiqué annonçant l'investissement de Thibaut Courtois, le KRC Genk a également annoncé que le contrat de Dimitri de Condé, en tant que Head of Football, avait été prolongé jusqu'en 2035. Peter Croonen, qui occupait la fonction de CEO ad interim depuis le départ de Luc Hooybergs, a également été approuvé par l'Assemblée générale pour une nomination permanente.

L'ancien vice-président Mathieu Cilissen occupera désormais la fonction de président. Herman Nys deviendra quant à lui vice-président.

"Le club souligne ainsi sa confiance dans sa direction sportive et dans l’expertise qui a contribué à poser les bases de l’investissement de Thibaut Courtois et de NXTPLAY", écrit le club limbourgeois.

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