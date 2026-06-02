Georges-Louis Bouchez intègre le Conseil d'administration de la Pro League !

Georges-Louis Bouchez a été élu nouveau membre du Conseil d'administration de la Pro League lors d'une assemblée générale tenue ce mardi. L'actuel président des Francs Borains devient le représentant des clubs de deuxième division.

Une assemblée générale de la Pro League s'est tenue ce mardi matin au siège de Diegem pour une raison bien précise.

Suite à la promotion de Lommel, vainqueur des play-offs de promotion face au RFC Liège, au Beerschot puis à Dender, en Jupiler Pro League, le président du club, Harm Van Veldhoven, ne pouvait plus siéger en qualité de représentant des clubs de deuxième division au Conseil d'administration de la Pro League.

Il lui fallait donc un successeur, et c'est Georges-Louis Bouchez, l'actuel président des Francs Borains, qui convoitait le poste et qui a été élu, rapportent nos confrères néerlandophones de Het Nieuwsblad.

Georges-Louis Bouchez nommé au Conseil d'administration de la Pro League

Dans de récentes interviews, Bouchez avait déjà critiqué le manque de gestion dans le football belge, surtout sur la question de la réforme du championnat, qui continue d'ailleurs de faire débat, et aura désormais l'occasion d'avoir une voix pesant davantage dans les discussions.

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Au sein du Conseil d'administration de la Pro League, il rejoint Bob Madou (Club de Bruges), Sven Jaecques (Antwerp), Mehdi Bayat (Charleroi), Isabelle Mazzara (indépendante) et Bart De Smet (indépendant).