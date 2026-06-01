Il rappelle Michy Batshuayi : le Standard vient de sécuriser l'un de ses meilleurs talents

Le Standard vient de sécuriser l'un de ses meilleurs talents. Brandon "Bula" Nogueira, dont les qualités rappellent celles d'un certain Michy Batshuayi au sein de l'académie liégeoise. Plusieurs clubs courtisaient le jeune attaquant de 15 ans, qui reste donc en bord de Meuse.

L'entre-saison est aussi l'heure, pour tous les clubs, de faire passer les meilleurs jeunes dans la catégorie supérieure, voire de les "sécuriser" par rapport aux autres clubs en leur offrant un premier contrat.

C'est ce que vient de faire le Standard de Liège avec Brandon "Bula" Nogueira. Jeune attaquant de 15 ans, ses aptitudes rappellent souvent celles d'un certain Michy Batshuayi au sein de l'académie liégeoise.

Malgré son très jeune âge, Brandon Nogueira a déjà été inclus à quelques reprises au sein du noyau U18, notamment pour les entraînements.

Le Standard sécurise l'un de ses meilleurs talents, pourtant courtisé

Une équipe au sein de laquelle il sera encore davantage intégré la saison prochaine, avec l'espoir de pouvoir se hisser lentement mais sûrement dans le noyau des U23, qui évolueront une fois encore en D1 ACFF.



Un beau coup, donc, du Matricule 16, qui est parvenu à conserver son jeune talent malgré les approches des meilleures académies du pays. Le tout restera, comme toujours, de le garder encore plus longtemps et de lui permettre de continuer sa progression jusqu'à rejoindre, pourquoi pas, l'équipe première des Rouches d'ici quelques années.