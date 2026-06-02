Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 02/06: Mathijssen - Cvetkovic

L'aventure de Jacky Mathijssen au Maroc prendra fin dans moins de trente jours. L'ancien sélectionneur des Diablotins va revenir en Belgique, veut reprendre son travail d'analyste TV, mais souhaite malgré tout garder un pied au bord du terrain. ( Lire la suite )

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Mathijssen - Cvetkovic

Anderlecht ne veut pas le perdre, mais n’aura peut-être pas le choix : le gros dilemme d’Antoine Sibierski

À Anderlecht, cet été, on refait les comptes et on pèse chaque décision. Antoine Sibierski est confronté à une mission de taille : avec un budget pour les transferts limité, insuffler à nouveau de la qualité dans le noyau tout en essayant de réduire l’écart avec le Club de Bruges et l’Union. (Lire la suite)

Après Afonso N’Salambi, un autre espoir du Standard s’en va pour un autre club belge… malgré le Bayern

Un départ au sein de l’académie du Standard. Après Afonso, capitaine du SL16 FC, c’est le petit frère, Prince N’Salambi, qui s’en va en direction du Racing Genk. Les Limbourgeois ont devancé plusieurs autres écuries européennes. (Lire la suite)

C'est officiel : promu en Challenger Pro League, Virton change d'entraîneur

Promu en Challenger Pro League, l’Excelsior Virton n’a pas prolongé le contrat de son entraîneur, Pascal Carzaniga, qui expire le 30 juin. Les Gaumais auront donc un nouveau mentor la saison prochaine, dont l’identité est pour l’instant toujours inconnue. (Lire la suite)