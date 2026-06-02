C'est officiel : promu en Challenger Pro League, Virton change d'entraîneur

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
| Commentaire
C'est officiel : promu en Challenger Pro League, Virton change d'entraîneur
Deviens fan de Virton! 47

Promu en Challenger Pro League, l’Excelsior Virton n’a pas prolongé le contrat de son entraîneur, Pascal Carzaniga, qui expire le 30 juin. Les Gaumais auront donc un nouveau mentor la saison prochaine, dont l’identité est pour l’instant toujours inconnue.

Au nez et à la barbe du RAEC Mons et de la Royale Union Tubize-Braine, l’Excelsior Virton a remporté le titre en D1 ACFF (désormais appelée D1 FFA) au terme de la saison et est donc promu en Challenger Pro League.

Un titre acquis sous la houlette de Pascal Carzaniga, qui ne sera plus sur le banc des Gaumais la saison prochaine. Le principal intéressé avait déjà dévoilé la nouvelle vendredi dernier, lors de la cérémonie du Soulier d’Or de D1 ACFF. Elle a désormais été confirmée par le club virtonais sur les réseaux sociaux.

"Le contrat de l’entraîneur principal du RE Virton arrive à échéance au 30 juin 2026 et ne sera pas renouvelé", peut-on lire dans le communiqué.

Pas de Challenger Pro League avec Virton pour Pascal Carzaniga

"Le club le remercie pour son travail et son implication au cours de la saison écoulée, conclue par la montée en D1B. Le RE Virton se tourne désormais vers la préparation de la saison prochaine et la poursuite de son projet sportif."

Un bref communiqué, donc, de la part du club de la province du Luxembourg détenu par l’international français N’Golo Kanté, qui était venu rendre visite aux joueurs une fois leur sacre remporté. L’identité du remplaçant de Pascal Carzaniga n’est pas encore connue.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Division 1 ACFF
Division 1 ACFF Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Virton

Plus de news

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 02/06: Mathijssen - Cvetkovic

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 02/06: Mathijssen - Cvetkovic

12:00
Fin de l'aventure pour Jacky Mathijssen, de retour en Belgique : "Je veux faire ce que je faisais au Maroc"

Fin de l'aventure pour Jacky Mathijssen, de retour en Belgique : "Je veux faire ce que je faisais au Maroc"

12:00
Anderlecht ne veut pas le perdre, mais n’aura peut-être pas le choix : le gros dilemme d’Antoine Sibierski

Anderlecht ne veut pas le perdre, mais n’aura peut-être pas le choix : le gros dilemme d’Antoine Sibierski

11:35
1
Après Afonso N’Salambi, un autre espoir du Standard s’en va pour un autre club belge… malgré le Bayern

Après Afonso N’Salambi, un autre espoir du Standard s’en va pour un autre club belge… malgré le Bayern

11:05
Le Qatar avec Edmilson, pas de Camara au Sénégal : découvrez les dernières listes pour la Coupe du monde

Le Qatar avec Edmilson, pas de Camara au Sénégal : découvrez les dernières listes pour la Coupe du monde

10:50
Thibaut Courtois a de grands projets pour le Racing Genk : voici à quoi ressemble son plan

Thibaut Courtois a de grands projets pour le Racing Genk : voici à quoi ressemble son plan

10:00
LIVE Coupe du monde : le team-building des Diables avec Kev Adams annulé

LIVE Coupe du monde : le team-building des Diables avec Kev Adams annulé

09:30
Rudi Garcia répond au début de clash entre De Bruyne et le Napoli : "Je retiens l'image du Kevin de Liège"

Rudi Garcia répond au début de clash entre De Bruyne et le Napoli : "Je retiens l'image du Kevin de Liège"

08:50
Voici la liste des 28 joueurs de Pro League qui disputeront la Coupe du monde 2026

Voici la liste des 28 joueurs de Pro League qui disputeront la Coupe du monde 2026

07:30
Les grands débuts de Matias Fernandez-Pardo ? Voici notre onze pour Croatie-Belgique

Les grands débuts de Matias Fernandez-Pardo ? Voici notre onze pour Croatie-Belgique

07:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 01/06: Engels - Pocognoli - Elsner

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 01/06: Engels - Pocognoli - Elsner

22:30
Pourquoi l'investissement de Thibaut Courtois est une étape importante pour le KRC Genk

Pourquoi l'investissement de Thibaut Courtois est une étape importante pour le KRC Genk

23:00
Vers un départ du Celtic ? Arne Engels suivi par l'AC Milan

Vers un départ du Celtic ? Arne Engels suivi par l'AC Milan

22:30
"On veut réaliser quelque chose de beau" : Arthur Theate rêve d'un grand Mondial avec la Belgique

"On veut réaliser quelque chose de beau" : Arthur Theate rêve d'un grand Mondial avec la Belgique

22:00
Vincent Mannaert soumet une proposition à la FIFA : "Il est malsain de laisser ces règles en l'état"

Vincent Mannaert soumet une proposition à la FIFA : "Il est malsain de laisser ces règles en l'état"

21:30
"Je ne pense pas aux années, je pense au chemin parcouru" : Guillermo Ochoa réagit à sa sélection pour le Mondial

"Je ne pense pas aux années, je pense au chemin parcouru" : Guillermo Ochoa réagit à sa sélection pour le Mondial

21:18
Éviter le couac de 2022 : les Diables Rouges doivent prendre confiance avant la Coupe du Monde

Éviter le couac de 2022 : les Diables Rouges doivent prendre confiance avant la Coupe du Monde

21:00
Thibaut Courtois investit dans le KRC Genk : "Le goût d'un retour à la maison"

Thibaut Courtois investit dans le KRC Genk : "Le goût d'un retour à la maison"

20:31
"Une saison exceptionnelle" : Davy Roef aux anges après la qualification européenne de La Gantoise

"Une saison exceptionnelle" : Davy Roef aux anges après la qualification européenne de La Gantoise

20:00
OFFICIEL : Sébastien Pocognoli est limogé par l'AS Monaco

OFFICIEL : Sébastien Pocognoli est limogé par l'AS Monaco

19:50
4
Romelu Lukaku sera-t-il titulaire contre la Croatie ? Rudi Garcia donne une réponse claire

Romelu Lukaku sera-t-il titulaire contre la Croatie ? Rudi Garcia donne une réponse claire

19:30
1
Les Diablotins face à un gros morceau en demi-finale de l'Euro U17

Les Diablotins face à un gros morceau en demi-finale de l'Euro U17

19:00
Le "superordinateur" d'Opta donne son favori pour la Coupe du monde : les Diables pas très bien classés

Le "superordinateur" d'Opta donne son favori pour la Coupe du monde : les Diables pas très bien classés

18:00
1
Pas plus de deux mois sans club : déjà un nouveau défi pour Luka Elsner, ancien T1 du Standard et de l'Union

Pas plus de deux mois sans club : déjà un nouveau défi pour Luka Elsner, ancien T1 du Standard et de l'Union

17:30
Antoine Sibierski prend une décision forte : ces deux joueurs peuvent quitter Anderlecht

Antoine Sibierski prend une décision forte : ces deux joueurs peuvent quitter Anderlecht

17:00
Quelle première saison en Premier League : distinction individuelle de premier choix pour Senne Lammens

Quelle première saison en Premier League : distinction individuelle de premier choix pour Senne Lammens

16:30
"Un dispositif exceptionnel pour les supporters" : le Standard prolonge un partenariat pour quatre saisons

"Un dispositif exceptionnel pour les supporters" : le Standard prolonge un partenariat pour quatre saisons

15:30
Adversaire des Diables Rouges, l’Iran dévoile sa liste pour la Coupe du monde… avec des visages familiers

Adversaire des Diables Rouges, l’Iran dévoile sa liste pour la Coupe du monde… avec des visages familiers

15:00
Les disparus de Tedesco : présents à l'Euro 2024, ils sont loin de la Coupe du Monde 2026

Les disparus de Tedesco : présents à l'Euro 2024, ils sont loin de la Coupe du Monde 2026

14:40
Changement important pour Adnan Januzaj, à la recherche d'un nouveau défi

Changement important pour Adnan Januzaj, à la recherche d'un nouveau défi

14:20
C'est officiel : un nouveau visage dans le staff technique du Sporting Charleroi

C'est officiel : un nouveau visage dans le staff technique du Sporting Charleroi

14:00
Deux Diables Rouges absents pour le dernier entraînement avant le départ pour la Croatie

Deux Diables Rouges absents pour le dernier entraînement avant le départ pour la Croatie

13:30
Il rappelle Michy Batshuayi : le Standard vient de sécuriser l'un de ses meilleurs talents

Il rappelle Michy Batshuayi : le Standard vient de sécuriser l'un de ses meilleurs talents

13:00
2
Hans Vanaken dévoile son trio idéal au milieu de terrain de la Belgique

Hans Vanaken dévoile son trio idéal au milieu de terrain de la Belgique

12:30
"C'est clairement l'un des sommets de ma carrière" : Bram Van Driessche, seul arbitre belge retenu pour la Coupe du monde, se confie

"C'est clairement l'un des sommets de ma carrière" : Bram Van Driessche, seul arbitre belge retenu pour la Coupe du monde, se confie

01/06
Avec le départ de Burgess, l'Union passe un cap symbolique : la transformation est totale !

Avec le départ de Burgess, l'Union passe un cap symbolique : la transformation est totale !

01/06
2

Plus de news

Les plus populaires

Division 1 ACFF

 Journée 22
Namur Namur 1-2 Union SG Union SG
Stockay-Warfusée Stockay-Warfusée 0-0 Mons Mons
Virton Virton 2-1 Charleroi Charleroi
Meux Meux 0-0 Tubize-Braine Tubize-Braine
SL16 FC SL16 FC 0-1 Rochefort Rochefort
Schaerbeek Schaerbeek 0-0 Habay-la-Neuve Habay-la-Neuve
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved