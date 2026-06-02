C'est officiel : promu en Challenger Pro League, Virton change d'entraîneur

Promu en Challenger Pro League, l’Excelsior Virton n’a pas prolongé le contrat de son entraîneur, Pascal Carzaniga, qui expire le 30 juin. Les Gaumais auront donc un nouveau mentor la saison prochaine, dont l’identité est pour l’instant toujours inconnue.

Au nez et à la barbe du RAEC Mons et de la Royale Union Tubize-Braine, l’Excelsior Virton a remporté le titre en D1 ACFF (désormais appelée D1 FFA) au terme de la saison et est donc promu en Challenger Pro League.

Un titre acquis sous la houlette de Pascal Carzaniga, qui ne sera plus sur le banc des Gaumais la saison prochaine. Le principal intéressé avait déjà dévoilé la nouvelle vendredi dernier, lors de la cérémonie du Soulier d’Or de D1 ACFF. Elle a désormais été confirmée par le club virtonais sur les réseaux sociaux.

"Le contrat de l’entraîneur principal du RE Virton arrive à échéance au 30 juin 2026 et ne sera pas renouvelé", peut-on lire dans le communiqué.

Pas de Challenger Pro League avec Virton pour Pascal Carzaniga

"Le club le remercie pour son travail et son implication au cours de la saison écoulée, conclue par la montée en D1B. Le RE Virton se tourne désormais vers la préparation de la saison prochaine et la poursuite de son projet sportif."

Un bref communiqué, donc, de la part du club de la province du Luxembourg détenu par l’international français N’Golo Kanté, qui était venu rendre visite aux joueurs une fois leur sacre remporté. L’identité du remplaçant de Pascal Carzaniga n’est pas encore connue.



