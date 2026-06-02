Un premier Mondial avec le Maroc pour l'Anversois Zakaria El Ouahdi : "J'ai eu des contacts avec la Belgique"

Sélectionné par le Maroc, Zakaria El Ouahdi va disputer sa première Coupe du monde cet été. Le natif de Hoboken, en région anversoise, aurait pu opter pour la Belgique, mais il évoque le naturel avec lequel il a opté pour les Lions de l’Atlas.

Zakaria El Ouahdi a pris une importance encore plus importante au Racing Genk cette saison. Et cela a fini par payer, malgré l’exercice décevant des Limbourgeois sur le plan collectif. Le Marocain a couronné sa belle campagne par une sélection pour la Coupe du monde, une convocation que le latéral droit dit ne pas avoir vue venir.

Il était donc forcément très heureux de cette sélection et parle d’un rêve d’enfant qui se réalise. Au Mondial, le Maroc affrontera le géant brésilien, ainsi que l’Écosse et Haïti en phase de groupes. Il y a donc clairement de quoi viser au minimum un ticket pour le deuxième tour.

Une première Coupe du monde pour Zakaria El Ouahdi

"Papa n’est pas quelqu’un de très émotif, mais je sais qu’il est fier. Il n’aime simplement pas trop le montrer. Maman, c’était l’inverse : elle m’a presque étouffé dans ses bras", raconte El Ouahdi à propos de l’annonce de sa sélection dans les colonnes de Het Laatste Nieuws.

Le joueur de Genk reste pourtant un pur… Anversois. Né à Hoboken, il aurait très bien pu opter pour les Diables Rouges. Il reconnaît d’ailleurs que, ces derniers mois, des tentatives ont encore été faites pour le convaincre de rejoindre la Belgique.

"Il y a eu des contacts. Mais… Je n’ai jamais été appelé en équipes de jeunes avec la Belgique, je n’ai même pas reçu d’invitation, même si je n’étais peut-être pas non plus le plus grand talent", reconnaît le joueur de 24 ans.



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Il y a eu des contacts entre El Ouahdi et les Diables Rouges

"Le Maroc est simplement arrivé en premier. Et puis, bien sûr, je suis mon cœur. J’ai joué pour eux aux Jeux olympiques et à la Coupe d’Afrique des Nations U23. L’ambiance qu’il y avait et les installations dans lesquelles on s’entraînait étaient top. Ça donne vraiment envie de se dire : ‘choisissez-nous’."

"Donc non, je n’ai pas hésité une seule seconde et je n’ai certainement pas dû y réfléchir à deux fois. J’attends la Coupe du monde à « deux millions de pour cent ». Le monde entier va regarder, hein. Vivre quelque chose comme ça, c’est fantastique. Au Maroc, ça compte énormément. Chaque Marocain regardera nos matchs", confie El Ouahdi.

Un rêve pour Zakaria El Ouahdi, qui pourrait précéder un transfert vers l’un des cinq grands championnats européens. Estimé à 15 millions d’euros par le site de référence Transfermarkt, le latéral droit attire l’attention et Genk pourrait profiter de l’indemnité de son départ pour investir davantage dans un effectif ayant besoin d’être renouvelé de fond en comble.