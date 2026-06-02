Un ancien talent de Neerpede au Bayern Munich ? C'est validé par Vincent Kompany

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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Un ancien talent de Neerpede au Bayern Munich ? C'est validé par Vincent Kompany

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Le Bayern Munich s'est vite remis du refus d'Anthony Gordon. Vincent Kompany a validé le profil d'Ismael Saibari. Le milieu belgo-marocain est d'accord pour signer jusqu'en 2030 en Allemagne, après avoir brillé et marqué deux buts avec le Maroc.

Le Bayern Munich a réagi. Anthony Gordon a préféré rejoindre le FC Barcelone et le club allemand s'est tourné vers une autre piste. Selon Fabrizio Romano, un accord a été trouvé avec Ismael Saibari pour un contrat jusqu'en 2030.

Cette grande nouvelle coïncide avec sa grosse prestation de mardi soir. Le milieu offensif du PSV a inscrit un doublé avec le Maroc contre Madagascar. Les Lions de l'Atlas se sont imposés 4-0 dans ce match de préparation au Mondial 2026. Le Maroc débutera sa Coupe du monde face au Brésil le dimanche 14 juin. Diretement un gros test...

Un joueur formé en Belgique !

Le Belgo-Marocain a effectué une partie de sa formation dans notre pays. Saibari a fait ses classes à Neerpede, le centre de formation d'Anderlecht, jusqu'en 2015. Il a ensuite rejoint Genk pour poursuivre sa formation entre 2017 et 2020.

Le PSV aura le dernier mot

Pour finaliser le transfert, le Bayern Munich de Vincent Kompany doit trouver un terrain d'entente avec le PSV Eindhoven. Le club néerlandais est en position de force puisque son joueur est sous contrat jusqu'en 2029. Les dirigeants du PSV réclament une grosse somme d'argent pour lâcher leur pépite cet été.

Une belle saison avec des buts et des passes décisives

Le PSG s'était renseigné il y a quelques mois, mais le Bayern a été beaucoup plus rapide. Les Allemands ont doublé tout le monde pour boucler ce dossier. Il a été très efficace cette saison avec 15 buts et 8 passes décisives toutes compétitions confondues. Grâce à ses bonnes prestations, son prix a augmenté. Aujourd'hui, sa valeur marchande est estimée à 40 millions d'euros sur le site spécialisé Transfermarkt. Un des joueurs les plus cher du championnat néerlandais.

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