Le Club de Bruges tient la dragée haute au Barça et devrait conserver son plus grand talent

Courtisé par le FC Barcelone, Jesse Bisiwu s’éloigne de la Catalogne. Le jeune ailier du Club de Bruges n’a pas beaucoup joué en cette fin de saison, et les Blauw & Zwart continuent de réclamer une très grosse indemnité de transfert. Bisiwu, toutefois, n’a pas encore prolongé.

Le FC Barcelone suit depuis longtemps beaucoup de jeunes joueurs étrangers au fort potentiel et avait placé le nom de Jesse Bisiwu bien en évidence sur ses radars. L’ailier belge aux racines ghanéennes est considéré comme l’un des talents les plus prometteurs du centre de formation du Club de Bruges et jouissait d’une belle cote en Catalogne.

Bisiwu n’a pas encore prolongé au Club

Mais un transfert paraît désormais plus éloigné qu’il y a quelques mois. Bisiwu a vécu une saison compliquée à Bruges. L’ailier, encore sous contrat jusqu’en 2027, a reçu très peu de temps de jeu après avoir décliné plusieurs propositions de prolongation. Même lors de la finale de la Youth League contre le Real Madrid, il a dû se contenter d’une brève montée au jeu, très tard dans les arrêts de jeu.

Un épisode qui n’a toutefois rien changé à sa réputation auprès des recruteurs européens. Barcelone a même discuté avec le Club de Bruges d’un éventuel deal et a formulé une première offre. Celle-ci a toutefois été refusée par les Blauw & Zwart, très fermes à la table des négociations.

Et c’est précisément là que le dossier semble se bloquer. Le Club continue d’exiger une indemnité de transfert très élevée pour son produit de l’académie et se montre peu enclin à faire des concessions. Le Barça explore donc désormais d’autres pistes dans sa recherche de jeunes talents offensifs.

Bruges veut le garder

Les Catalans n’ont pas totalement rayé Jesse Bisiwu de leur liste, mais au sein de la cellule technique, son dossier est tout de même passé au second plan, écrit le média espagnol Sport.





Cela en dit long sur le profil de l’ailier de 18 ans. Les scouts le décrivent comme un ailier moderne : explosif, techniquement raffiné et très à l’aise dans les un contre un. Il impressionne surtout en partant du flanc gauche, lorsqu’il repique vers l’intérieur sur son pied droit.

Au Club, on reste convaincu de son potentiel. Malgré son temps de jeu limité, Bisiwu est toujours considéré comme un joueur à la forte valeur marchande et à la marge de progression importante.