Quota U23 en Challenger Pro League : la Pro League tranche enfin, La Gantoise s’oppose

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Quota U23 en Challenger Pro League : la Pro League tranche enfin, La Gantoise s’oppose
Photo: © photonews

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La suppression du quota des équipes U23 en Challenger Pro League a été votée à la majorité des deux tiers lors de l’Assemblée Générale de la Pro League tenue ce mardi. Tous les grands clubs se sont pliés face à l’évidence... sauf La Gantoise, qui continue de militer.

C'est une assemblée générale importante de la Pro League qui s'est tenue au siège de Diegem, ce mardi. Une assemblée lors de laquelle, premièrement, Georges-Louis Bouchez a été nommé au sein du Conseil d'administration de la Pro League.

Mais ce n'est pas tout, rapportent nos confrères néerlandophones de Het Nieuwsblad. La Pro League a en effet logiquement décidé de supprimer les quotas pour les équipes U23 en Challenger Pro League.

Dès la saison prochaine, le RSCA Futures, le Club NXT, le Jong Genk et le Jong Gent pourront donc être relégués en divisions amateurs. Une décision approuvée à la majorité des deux tiers ce mardi, malgré l'envie des grands clubs de conserver l'assurance, ou presque, d'avoir une équipe en Challenger Pro League.

Un retour en arrière qui émane de l'Autorité belge de la concurrence, ayant vivement suggéré à la Pro League de revoir ses plans et de supprimer les quotas, sous peine de lourdes amendes.

Fin du quota U23 en Challenger Pro League, Gand n'est pas d'accord

En légère contrepartie, les grands clubs concernés verseront moins d'argent aux clubs "traditionnels" la saison prochaine : 750.000 € au lieu d'1 million d'euros, précisent nos confrères de Het Nieuwsblad. Une mesure dont l'impact sera amoindri par le fait qu'il n'y aura que quinze clubs en Challenger Pro League la saison prochaine, et non dix-sept.

Lire aussi… Georges-Louis Bouchez intègre le Conseil d'administration de la Pro League !

Tout le monde s'est donc à peu près plié à ce changement... sauf La Gantoise, qui continue de s'y opposer et qui estime que la suppression des quotas invalide directement l'ensemble de la réforme du championnat, et donc le retour à dix-huit clubs sans play-offs. Les Buffalos martèlent que cette réforme a été votée en un bloc indivisible, et que supprimer un élément remettrait en cause l'ensemble du dispositif.

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