Anderlecht ne veut pas le perdre, mais n’aura peut-être pas le choix : le gros dilemme d’Antoine Sibierski

À Anderlecht, cet été, on refait les comptes et on pèse chaque décision. Antoine Sibierski est confronté à une mission de taille : avec un budget pour les transferts limité, insuffler à nouveau de la qualité dans le noyau tout en essayant de réduire l’écart avec le Club de Bruges et l’Union.

C’est pourtant là qu’un dossier particulièrement délicat pourrait s’ouvrir : Mihajlo Cvetkovic. L’attaquant serbe de 19 ans préférerait ne pas être concerné par un départ du Lotto Park.

Cvetkovic, l’un des rares à ne pas avoir déçu

Anderlecht n’a recruté Cvetkovic que l’été dernier et, malgré une saison agitée et pleine de déceptions, l’avant-centre a fait partie des rares exceptions à tenir bon. Avec 13 buts en 39 matchs, il a confirmé sa réputation, qui le présente comme l’un des grands talents offensifs de sa génération. Il continue aussi de se montrer avec de belles statistiques chez les U19 de la Serbie.

Et cela n’est pas passé inaperçu en Europe. L’intérêt pour Cvetkovic grandit semaine après semaine. En Allemagne, plusieurs clubs de Bundesliga suivent de près sa situation. L’Eintracht Francfort, surtout, reste très présent en coulisses.

L’intérêt allemand augmente chaque jour

Les Allemands avaient déjà tenté de le recruter en janvier avec une offre d’environ 10 millions d’euros, rapidement refusée. Depuis, Francfort s’est montré prêt à aller plus loin, tandis que Fribourg a également inscrit son nom sur sa liste.

Anderlecht adopte pour l’instant une ligne dure. Les Mauves envisagent un transfert entre 15 et 20 millions d’euros et rappellent à juste titre que le contrat du Serbe court jusqu’en 2029. De plus, Anderlecht peut offrir l’Europa League, un atout que certains clubs intéressés n’ont pas.





La réalité est toutefois plus complexe. Antoine Sibierski devrait disposer cet été d’un budget de transferts d’environ 20 millions d’euros. Avec cela, il doit renforcer plusieurs postes et bâtir une équipe capable de rivaliser à nouveau avec le top belge. Cependant, cette somme suffit à peine pour apporter l’injection de qualité nécessaire.

Anderlecht ne veut pas le perdre, mais a peu de choix

C’est précisément pourquoi Mihajlo Cvetkovic devient soudain une pièce maîtresse sur le plan financier. Dans l’effectif actuel, rares sont les joueurs avec une valeur marchande digne de ce nom. Nathan De Cat reste le plus grand joyau de Neerpede, mais Anderlecht préfère conserver son jeune milieu encore une saison. Cvetkovic arrive juste derrière. Parmi tous les joueurs aujourd’hui disponibles, il est sans doute celui qui peut générer le plus de liquidités.

Cela rend le dossier particulièrement sensible. Sportivement, Anderlecht ne souhaite pas s’en séparer, et c’est peu contestable. Cvetkovic a été l’un des rares points positifs d’une saison irrégulière et le club voit toujours en lui un avant-centre avec une marge de progression encore considérable. Son profil (jeune, mobile, orienté vers le but et au potentiel international) correspond exactement au type de joueur avec lequel Anderlecht veut à nouveau grandir sportivement.

Antoine Sibierski doit faire beaucoup avec peu de moyens

Mais à Bruxelles, on sait aussi que l’émotion l’emporte rarement sur la comptabilité. Une offre au-dessus de 15 millions d’euros serait, dans le contexte actuel, particulièrement difficile à refuser. Non pas parce qu’Anderlecht veut s’en débarrasser, mais parce que le club veut se rapprocher à nouveau de l’Union et du Club Bruges. Et pour cela, il faut de l’argent.

Beaucoup d’argent. Le paradoxe est cruel : le joueur qu’Anderlecht préférerait sportivement garder pourrait bien être celui qui rendra possible le mercato estival de Sibierski. Avec l’intérêt étranger grandissant, il y a de réelles chances que Cvetkovic se rapproche, dans les prochaines semaines, de plus en plus du centre de la frénésie des transferts.

Les Mauves espèrent le garder au moins une saison de plus. Mais plus la Bundesliga s’agite et plus les offres montent, plus il sera difficile de tenir cette position.