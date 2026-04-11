Tottenham a la pression : les Spurs sont dans la zone rouge

Ce dimanche, Roberto De Zerbi dirigera son premier match en tant que coach de Tottenham. Il aura la pression, car West Ham United a gagné.

Le scénario catastrophe d'une relégation de Tottenham a encore pris un peu plus d'ampleur ce vendredi soir. Pour la première fois, les Spurs sont en effet réellement dans la zone rouge, à la 18e place de Premier League.

West Ham United, le rival de Tottenham dans cette lutte pour le maintien, s'est en effet largement imposé à la maison contre Wolverhampton dans le cadre de la 32e journée de Premier League (4-0). Une victoire qui permet aux Hammers de prendre 2 points d'avance sur les Spurs.

Tottenham doit s'imposer à Sunderland

Ce dimanche 12 avril, Tottenham se rend à Sunderland (15h). Ce sera le premier match de Roberto De Zerbi sur le banc du club londonien, et il aura donc déjà une pression énorme face aux anciens de Pro League Chemsdine Talbi et Noah Sadiki.

Les calendriers de West Ham et Tottenham sont assez comparables : tous deux n'affronteront que des équipes de deuxième partie de tableau à l'exception d'Arsenal pour les Wolves, et Chelsea pour les Spurs. Chaque point pris risque donc d'être crucial.



Derrière Tottenham, la messe est d'ores et déjà presque dite pour Wolverhampton (17 points) tandis qu'il faudrait un miracle à Burnley pour revenir dans le coup (20 points). Tottenham compte 30 points, West Ham United 32.