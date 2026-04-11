Tottenham a la pression : les Spurs sont dans la zone rouge

Tottenham a la pression : les Spurs sont dans la zone rouge

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Ce dimanche, Roberto De Zerbi dirigera son premier match en tant que coach de Tottenham. Il aura la pression, car West Ham United a gagné.

Le scénario catastrophe d'une relégation de Tottenham a encore pris un peu plus d'ampleur ce vendredi soir. Pour la première fois, les Spurs sont en effet réellement dans la zone rouge, à la 18e place de Premier League

West Ham United, le rival de Tottenham dans cette lutte pour le maintien, s'est en effet largement imposé à la maison contre Wolverhampton dans le cadre de la 32e journée de Premier League (4-0). Une victoire qui permet aux Hammers de prendre 2 points d'avance sur les Spurs. 

Tottenham doit s'imposer à Sunderland 

Ce dimanche 12 avril, Tottenham se rend à Sunderland (15h). Ce sera le premier match de Roberto De Zerbi sur le banc du club londonien, et il aura donc déjà une pression énorme face aux anciens de Pro League Chemsdine Talbi et Noah Sadiki. 

Les calendriers de West Ham et Tottenham sont assez comparables : tous deux n'affronteront que des équipes de deuxième partie de tableau à l'exception d'Arsenal pour les Wolves, et Chelsea pour les Spurs. Chaque point pris risque donc d'être crucial. 


Derrière Tottenham, la messe est d'ores et déjà presque dite pour Wolverhampton (17 points) tandis qu'il faudrait un miracle à Burnley pour revenir dans le coup (20 points). Tottenham compte 30 points, West Ham United 32. 

 Classement T P G P P B = Forme
1. Arsenal Arsenal 31 70 21 7 3 61-22 39 P G G G G
2. Manchester City Manchester City 30 61 18 7 5 60-28 32 G G G P P
3. Manchester United Manchester United 31 55 15 10 6 56-43 13 G G P G P
4. Aston Villa Aston Villa 31 54 16 6 9 42-37 5 P P P P G
5. Liverpool Liverpool 31 49 14 7 10 50-42 8 G G P P P
6. Chelsea Chelsea 31 48 13 9 9 53-38 15 P P G P P
7. Brentford Brentford 31 46 13 7 11 46-42 4 P G P P P
8. Everton Everton 31 46 13 7 11 37-35 2 P G G P G
9. Fulham Fulham 31 44 13 5 13 43-44 -1 G G P P G
10. Brighton Brighton 31 43 11 10 10 41-37 4 G G P G G
11. Sunderland Sunderland 31 43 11 10 10 32-36 -4 P P G P G
12. Newcastle Utd Newcastle Utd 31 42 12 6 13 44-45 -1 P P G G P
13. Bournemouth Bournemouth 31 42 9 15 7 46-48 -2 P P P P P
14. Crystal Palace Crystal Palace 30 39 10 9 11 33-35 -2 P G P G P
15. Leeds United Leeds United 31 33 7 12 12 37-48 -11 P P P P P
16. Nottingham Forest Nottingham Forest 31 32 8 8 15 31-43 -12 P P P P G
17. West Ham Utd West Ham Utd 32 32 8 8 16 40-57 -17 P G P P G
18. Tottenham Tottenham 31 30 7 9 15 40-50 -10 P P P P P
19. Burnley Burnley 31 20 4 8 19 33-61 -28 P P P P P
20. Wolverhampton Wolverhampton 32 17 3 8 21 24-58 -34 P G G P P
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Liverpool Liverpool 18:30 Fulham Fulham
Sunderland Sunderland 12/04 Tottenham Tottenham
Nottingham Forest Nottingham Forest 12/04 Aston Villa Aston Villa
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Chelsea Chelsea 12/04 Manchester City Manchester City
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