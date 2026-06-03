Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 03/06: Vrancken - De Meyer - van den Heuvel
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Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Vrancken - De Meyer - van den Heuvel
C’est officiel : en plus de Simon Mignolet, le Club de Bruges perd un autre gardien
Troisième gardien au début de la saison, Dani Van den Heuvel a tout de même disputé une dizaine de rencontres sous les couleurs du Club de Bruges. Le portier néerlandais n’est toutefois pas prolongé et quitte la Venise du Nord libre de tout contrat. (Lire la suite)
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Voici le grand favori pour succéder à Wouter Vrancken sur le banc de Saint-Trond
Après le départ de Wouter Vrancken, Saint-Trond recherche activement un nouvel entraîneur principal. Le club limbourgeois ne semble toutefois pas devoir chercher bien loin, puisque l’adjoint Frédéric De Meyer est actuellement le principal candidat pour poursuivre le projet sportif. (Lire la suite)
Les derniers transferts et Les rumeurs de transferts 02/06