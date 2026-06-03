C’est officiel : en plus de Simon Mignolet, le Club de Bruges perd un autre gardien

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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C’est officiel : en plus de Simon Mignolet, le Club de Bruges perd un autre gardien
Photo: © photonews
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Troisième gardien au début de la saison, Dani Van den Heuvel a tout de même disputé une dizaine de rencontres sous les couleurs du Club de Bruges. Le portier néerlandais n’est toutefois pas prolongé et quitte la Venise du Nord libre de tout contrat.

Lors de son arrivée au Club de Bruges, Ivan Leko espérait évidemment pouvoir compter sur un Simon Mignolet en forme pour la dernière saison de sa carrière. L'ancien Diable Rouge s'est néanmoins blessé à l'une ou l'autre reprise et n'a finalement disputé qu'environ 30 % des matchs de championnat.

Pour le remplacer, en théorie : Nordin Jackers. Deuxième gardien attitré, l'ancien du Racing Genk, de Waasland-Beveren et de Louvain a joué 53 % des matchs de championnat et cinq rencontres de Ligue des Champions, mais il s'est également blessé en cours de saison.

C'est donc jusqu'au troisième gardien qu'Ivan Leko a dû puiser pour remplir sa feuille de match... et son onze de départ. Dani Van den Heuvel a reçu beaucoup plus d'opportunités que prévu, et n'a pas déçu.

Dani Van den Heuvel quitte Bruges en fin de contrat

Aligné une fois en Ligue des Champions et à une dizaine de reprises en Jupiler Pro League, dont quatre fois en Champions Play-Offs, le portier néerlandais de 23 ans a parfaitement rempli sa tâche et a plutôt séduit pour quelqu'un qui n'était même pas censé disputer la moindre minute de jeu en match officiel.

De quoi pousser le Club de Bruges à le garder ? Et bien... non ! L'information est officielle, le contrat de Dani Van den Heuvel, qui expire le 30 juin 2026, ne sera pas renouvelé. L'ancien portier d'Ado Den Haag, de l'Ajax Amsterdam et de Leeds quitte donc la Venise du Nord et peut se mettre à la recherche d'un nouveau défi.

Dans les commentaires, sur les réseaux sociaux, beaucoup de reconnaissance de la part des supporters du Club de Bruges, ce qui prouve que Dani Van den Heuvel a plutôt bien presté lorsqu'il en a eu l'occasion. C'est désormais dans la peau d'un gardien qui a su se montrer dans l'une des 25 meilleures équipes d'Europe qu'il va se mettre à la recherche d'un nouveau défi.

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