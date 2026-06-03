Voici le grand favori pour succéder à Wouter Vrancken sur le banc de Saint-Trond

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Voici le grand favori pour succéder à Wouter Vrancken sur le banc de Saint-Trond
Photo: © photonews
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Après le départ de Wouter Vrancken, Saint-Trond recherche activement un nouvel entraîneur principal. Le club limbourgeois ne semble toutefois pas devoir chercher bien loin, puisque l’adjoint Frédéric De Meyer est actuellement le principal candidat pour poursuivre le projet sportif.

STVV a vécu une saison historique sous la houlette de Wouter Vrancken et veut prolonger au maximum cette dynamique positive. Le club se tourne donc en priorité vers quelqu’un qui connaît le groupe de l’intérieur, la méthode de travail et les ambitions des Trudonnaires. Frédéric De Meyer correspond parfaitement à ce profil.

Âgé de 44 ans et originaire du Brabant flamand, il a fait partie du staff technique en tant qu'adjoint de Vrancken la saison passée. Aux côtés de Sepp De Roover, il a joué un rôle important dans le fonctionnement quotidien de l’équipe. Grâce à son implication dans la réussite des Canaris, il dispose d’un sérieux avantage sur d’éventuels candidats externes.

Une expérience en tant qu'intérimaire

Même si De Meyer n’a encore jamais dirigé une campagne complète comme entraîneur principal, il a déjà goûté à cette responsabilité. Il y a deux saisons, il avait repris provisoirement les rênes de Saint-Trond après le départ de Felice Mazzù.

Durant cette courte période, il était parvenu à mener l’équipe vers une victoire importante contre le Cercle de Bruges. Ce succès s'était révélé capital dans la lutte pour le maintien et a montré que De Meyer sait garder la tête froide même dans des circonstances difficiles.

Une solide expérience

Ces dernières années, De Meyer a accumulé beaucoup d’expérience comme entraîneur adjoint. Avant son passage à STVV, il a notamment travaillé au RWDM, où il a collaboré avec Fred Vanderbiest et Vincent Euvrard. Il a également acquis une expérience internationale en tant qu’adjoint de Paul Put en Guinée.

Récemment, il a en outre obtenu sa Pro Licence, ce qui le prépare officiellement à franchir le pas vers une fonction de coach principal. Dans le football moderne, ce diplôme est considéré comme une condition importante pour exercer au plus haut niveau.

Un défi européen à l’horizon

Tout indique donc que STVV va opter pour la continuité. Avec Frédéric De Meyer, le club met en avant un visage connu, qui connaît le groupe et qui a contribué à façonner la philosophie des dernières saisons.

Si sa nomination est confirmée, un défi particulier l’attendra d’emblée. Pour la première fois, il serait aux commandes en tant que coach principal à part entière, alors que STVV se prépare en parallèle à sa future campagne européenne.

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