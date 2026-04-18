🎥 Tedesco n'en croit pas ses yeux : l'erreur folle du gardien de Fenerbahçe qui coûte très cher

Fenerbahçe a laissé filer deux points très importants dans la course au titre ce vendredi. Et c'est en bonne partie la faute d'Ederson, l'ancien gardien de but de Manchester City.

Domenico Tedesco n'en a certainement pas cru ses yeux quand, à la 98e minute et sur la toute dernière action de Fenerbahçe - Rizespor, l'une de ses stars a commis une erreur fatale permettant à l'équipe adverse de faire 2-2.

Sur un ultime coup-franc donné par le portier adverse, Ederson, gardien de but de Fenerbahçe, est en effet très mal sorti loin de ses cages et a permis à Modibo Sagnan d'égaliser. Un point qui ne change pas grand chose pour Rizespor, 8e et loin des tickets européens.

Ederson va-t-il coûter le titre à Fenerbahçe ?

Mais deux points perdus qui pourraient tout changer au décompte final pour le club stambouliote. En effet, Fenerbahçe reste 2e, un point derrière son grand rival, le Galatasaray, qui doit encore jouer ce week-end en déplacement à Gençlerbirligi (15e) et peut donc prendre 4 points d'avance.

Alors qu'il reste quatre matchs à jouer, cette grossière erreur de l'ancien gardien de but de Manchester City, peu coutumier du fait, pourrait donc coûter très cher à son équipe. Ederson est arrivé de City l'été passé. Il est également titulaire régulier avec le Brésil, en balance avec Bento (Al-Nassr).





Coïncidence étonnante, on retrouve du côté de Rizespor un ancien de Pro League passé par l'Excel Mouscron, Frantzdy Pierrot (31 ans)... qui devrait jouer face à Ederson lors de la phase de poules de la Coupe du Monde, avec Haïti !