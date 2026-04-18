La carte rouge qui change tout : un ancien de Pro League à l'origine d'un record en France

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Lens a renversé Toulouse hier soir (3-2). L'exclusion de Yann Gboho a changé la physionomie de la rencontre.

En menant 0-2 après à peine un quart d'heure de jeu, Toulouse a sacrément calmé les ardeurs de Lens. Mais Bollaert a subitement repris espoir après un peu moins de 20 minutes, quand Yann Gboho a été exclu.

Mené de deux buts, Lens aurait de toute façon pris des risques et attaqué pour revenir au score. Mais la carte rouge de l'ancien dribbleur du Cercle de Bruges a permis aux Nordistes de s'offrir une domination rarement vue.

Le tout à l'attaque pour Lens

Le Racing a en effet tenté 41 tirs (dont 13 cadrés), soit le plus haut total lors d'un match de Ligue 1 depuis qu'Opta analyse la compétition (en 2006/2007). Le tout, avec 77.8 % de possession de balle, son plus haut pourcentage lors d'une rencontre de Ligue 1 depuis 2006-2007.

Les Sang et Or ont tout fait pour l'emporter : également 64 centres adressés, deuxième plus haut total pour une rencontre de Ligue 1 depuis 2006/2007. Et cela a finalement payé : les troupes de Pierre Sage ont totalement renversé la situation avec trois buts dans la dernière demi-heure, le 3-2 tombant dans le temps additionnel.


Une victoire aussi renversante que précieuse pour Lens, qui revient à un point du PSG (en comptant deux matchs de plus), et prend surtout neuf points d'avance sur Lille. Soirée beaucoup plus morose en revanche pour Yann Gboho, qui sera en plus suspendu pour la demi-finale de Coupe de France contre...Lens.

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