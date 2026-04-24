Très grand pas sur le plan administratif pour l'Union dans le dossier de son nouveau stade

Les recours des associations environnementales ont été rejetés par le gouvernement bruxellois. Si un dernier recours devrait avoir lieu devant le Conseil d'État, l'Union vient tout de même de réaliser un grand pas sur le plan administratif.

Cette semaine, l'Union Saint-Gilloise a reçu une excellente nouvelle sur le plan administratif dans le dossier de la construction de son nouveau stade sur le site du Bempt. En effet, plusieurs associations environnementales avaient introduit un recours visant la dérogation environnementale accordée au club unioniste auprès du gouvernement bruxellois, qui devait se prononcer ce jeudi.

Alors que les recours portaient notamment sur la destruction de 237 arbres, nécessaire à la construction du nouveau stade, le gouvernement bruxellois a finalement suivi la ligne adoptée par le collège d'Environnement et Bruxelles Environnement et a jugé les recours "recevables mais non fondés", selon les informations de nos confrères de la RTBF.

Un nouveau grand pas en avant pour l'Union

Toujours selon la même source, les associations environnementales devraient porter un nouveau recours, cette fois devant le Conseil d'État, pour remettre en question la décision du gouvernement bruxellois et des autorités compétentes.

La Dernière Heure les Sports précise qu'il reste encore un point sensible dans ce dossier de nouveau stade : la vente du terrain, sur laquelle la commune de Forest et le club devront s'entendre. Cela aurait déjà été le cas pour lancer la demande de permis, ce qui constitue une autre bonne nouvelle.



Une fois le permis de construire obtenu, la vente du terrain devra être actée, avant une fin d'année 2026 qui pourrait marquer la fin des négociations administratives et le réel début du chantier.