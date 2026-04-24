Diable Rouge à une reprise, il ne sera pas conservé par son club et doit trouver un nouveau point de chute

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Diable Rouge à une reprise, il ne sera pas conservé par son club et doit trouver un nouveau point de chute
Photo: © photonews

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Prêté par Naples à l'Espanyol Barcelone, Cyril Ngonge ne sera pas conservé en Catalogne et devra trouver un nouveau point de chute cet été. L'attaquant belge peine à retrouver une place de titulaire depuis son départ du Hellas Vérone.

Après avoir inscrit onze buts et délivré trois passes décisives en trente-six apparitions, l'attaquant belge Cyril Ngonge quittait le Hellas Vérone début 2024 pour rejoindre le Napoli contre la coquette somme de 20 millions d'euros.

L'Ucclois aujourd'hui âgé de 25 ans n'a toutefois jamais vraiment réussi à s'imposer dans le sud de l'Italie, et a été prêté successivement au Torino en première partie de saison, où il ne jouait pas non plus, puis à l'Espanyol Barcelone à partir du mois de janvier.

En Catalogne, Cyril Ngonge avait très bien commencé, avec une passe décisive lors de sa première montée au jeu et une titularisation dès son deuxième match. Mais depuis, le Diable Rouge à une petite reprise est resté bloqué à 368 minutes de temps de jeu, pour deux buts.

Pas conservé par l'Espanyol, Cyril Ngonge devra trouver un nouveau point de chute

Remplaçant, Ngonge peine à faire la différence à l'Espanyol Barcelone qui, selon les informations du journaliste italien Nicolo Shira, ne lèvera pas l'option d'achat de celui qui avait joué les trois dernières minutes du match de Ligue des Nations contre l'Italie en octobre 2024, fixée tout de même à 16 millions d'euros.

Cyril Ngonge sera donc de retour au Napoli cet été, où il ne devrait pas être en mesure de récupérer une place malgré le départ plus que probable de Romelu Lukaku. On se dirigerait donc vers un nouveau prêt pour celui dont la valeur est désormais évaluée à la moitié de l'option d'achat fixée par Naples, à savoir 8 millions d'euros sur le site de référence Transfermarkt.

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