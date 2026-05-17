🎥 Pas de Mondial ? Pas de problème : Hugo Cuypers enchaîne et entre dans l'histoire de la MLS

Hugo Cuypers a réagi de la meilleure des façons à sa non-sélection pour la Coupe du Monde 2026 : en continuant à marquer avec le Chicago Fire.

Son nom se murmurait en coulisses comme étant très proche d'être LA surprise de la sélection de Rudi Garcia : Hugo Cuypers a finalement loupé le coche d'un fifrelin. C'est peut-être le choix de Matias Fernandez-Pardo en faveur des Diables Rouges qui a condamné l'attaquant du Chicago Fire, dans une forme étincelante en MLS.

Cuypers, cependant, figure dans la préliste de 55 joueurs : si quelque chose arrive durant les semaines à venir, ou si Romelu Lukaku devait finalement déclarer forfait (c'est peu probable), il sera certainement le premier n°9 appelé par Rudi Garcia.

Hugo Cuypers rentre dans l'histoire de la MLS

En attendant, Hugo Cuypers a repris les bonnes habitudes. La nuit passée, Chicago s'est imposé au CF Montréal sur le score de 0-2, et les deux buts étaient signés Cuypers. Le Belge compte désormais 13 buts en 10 matchs de MLS cette saison et a surtout marqué dans un dixième match consécutif.

Une performance rarissime : seuls deux joueurs ont réussi à en faire autant par le passé. Hugo Cuypers rejoint ainsi Carlos Vela (11 matchs d'affilée) et Josef Martinez (15). Peut-il battre ce record ? Ce sera très difficile, mais l'ancien de La Gantoise marche véritablement sur l'eau en ce moment.





Avec ces deux buts, Cuypers compte deux buts d'avance sur Lionel Messi et Petar Musa en tête du classement des buteurs (mais l'Inter Miami joue ce soir face aux Portland Timbers).