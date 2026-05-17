Pas de Casper Nielsen pour Standard - Genk : les dernières nouvelles du médian danois des Rouches

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
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Pas de Casper Nielsen pour Standard - Genk : les dernières nouvelles du médian danois des Rouches
Photo: © photonews

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Victime d'une petite élongation, Casper Nielsen n'était pas en mesure de tenir sa place contre le Racing Genk, ce samedi. Le milieu de terrain danois sera rétabli pour la réception de Charleroi, et Vincent Euvrard espère déjà pouvoir le faire monter au jeu à Westerlo.

On le savait : Casper Nielsen était engagé dans une course contre-la-montre, lui qui voulait impérativement disputer cette rencontre entre le Standard et le Racing Genk, ce samedi soir à Sclessin.

On le savait aussi : Vincent Euvrard ne voulait prendre aucun risque démesuré concernant le milieu de terrain danois, ayant en tête les deux derniers matchs des Play-Offs ainsi que la préparation de la saison prochaine.

Plusieurs raisons pour lesquelles le joueur de 32 ans n'était finalement pas sur la feuille de match pour cette rencontre, malgré l'incertitude laissée deux jours plus tôt par Vincent Euvrard en conférence de presse.

Casper Nielsen sera là contre Charleroi, et peut-être en partie à Westerlo

Le T1 des Rouches s'est une nouvelle fois exprimé, après le partage contre Genk, sur l'état physique du "Monsieur beaux buts" du Standard. "Il n'y a pas eu de rechute lors du dernier entraînement, mais on savait dès le début qu'il serait compliqué de l'avoir ce soir", a lancé Vincent Euvrard, avant de poursuivre.

Lire aussi… Vincent Euvrard et le Standard déçus, mais lucides : "Genk est une top équipe, mais tout reste ouvert"
"On a pris la décision de ne pas prendre trop de risques et d'attendre quelques jours pour voir son évolution. On verra si le risque apparaît plus calculé contre Westerlo. Il reste encore deux matchs. Il devrait normalement être présent contre Charleroi, et on espère qu'il pourra jouer un morceau de match à Westerlo", a déclaré le entraîneur du Standard.

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