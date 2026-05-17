Un coup à la Hautekiet : le Standard proche d'attirer un talent brugeois

Un coup à la Hautekiet : le Standard proche d'attirer un talent brugeois
Photo: © photonews

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Le Club Bruges a réalisé un parcours impressionnant en Youth League. Laurens Goemaere, capitaine et l'un des leaders des Blauw &Zwart, est proche du Standard.

Le Club de Bruges a franchi un cap ces derniers temps dans sa formation, ce qui s'est vu cette saison en Youth League. Les Brugeois y ont battu de grands noms comme le Bayern Munich, le FC Barcelone, Arsenal, l'Atlético Madrid et Benfica.

Laurens Goemaere vers le Standard, après Ibe Hautekiet ?

Les jeunes brugeois ne se sont inclinés qu'en finale face au Real Madrid, aux tirs au but. Durant ce parcours fantastique, Laurens Goemeaere, capitaine des jeunes Blauw & Zwart, en a été l'un des hommes forts, et ce encore durant la finale. 

Par son abnégation, son leadership et ses qualités physiques exceptionnelles, il a souvent porté son équipe. Mais Goemaere a déjâ 20 ans, et n'a pas encore reçu sa chance en équipe première. Il devrait donc opter pour un départ, et c'est le Standard qui devrait en profiter.

Selon les informations de Sacha Tavolieri, Laurens Goemaere aurait en effet trouvé un accord avec le Matricule 16 concernant un contrat à long terme. Ne manque désormais qu'un accord entre le Club de Bruges et le Standard. Goemaere est encore sous contrat à Bruges jusqu'en 2027. 

Un tel transfert en rappelle évidemment un autre : celui de Ibe Hautekiet. Capitaine du Club NXT, le défenseur central n'a jamais reçu sa chance avec l'équipe A et a décidé de rejoindre le Standard, qui ne peut que s'en féliciter jusqu'ici. Les Rouches auraient-ils trouvé un filon ?

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