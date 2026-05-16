Pep Guardiola vers un départ de Manchester City en fin de saison ? Il répond

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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Pep Guardiola vers un départ de Manchester City en fin de saison ? Il répond
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Les spéculations autour de l'avenir de Pep Guardiola à Manchester City sont nombreuses en cette fin de saison. L'entraîneur espagnol a été interrogé à ce sujet en conférence de presse et y a répondu.

Pep Guardiola pourrait remporter ce samedi son 20e trophée en tant qu'entraîneur de Manchester City. Les Sky Blues affrontent Chelsea en finale de la FA Cup. "Remporter 19 titres et lutter pour un 20e en 10 ans, ce n'est pas mal, franchement", a réagi l'entraîneur avant d'être interrogé sur son avenir.

"Si c'est mon dernier match à Wembley avec Manchester City ? C'est hors de question. J'ai encore un an de contrat", a-t-il déclaré. Le tacticien espagnol arrivera effectivement en fin de contrat en juin 2027.

Le préparateur physique de Manchester City, Lorenzo Buenaventura, qui travaille avec Pep Guardiola depuis plus de 15 ans, devrait quitter le club à la fin de la saison, tout comme l’entraîneur des gardiens, Xabi Mancisidor, qui devrait partir à la fin de son contrat cet été. Ces départs ont alimenté les doutes autour de l'avenir de Pep Guardiola à Manchester City.

Pour le moment, en tout cas, Pep Guardiola n'a pas annoncé de départ. Il pourrait honorer sa dernière année de contrat avant de peut-être partir au bout de la saison 2026-2027. Dans les prochaines semaines, les choses devraient certainement plus s'éclaircir concernant le futur de l'entraîneur espagnol à Manchester City.

Une toute fin de saison importante pour Manchester City

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Manchester City n'a plus que trois rencontres à disputer cette saison. La finale de FA Cup contre Chelsea ce samedi à 16h00, et deux matchs de championnat : d'abord contre Bournemouth le mardi 19 mai et, pour finir, face à Aston Villa le dimanche 24 mai. Pep Guardiola peut encore remporter deux trophées avec Manchester City en cette fin de saison (Premier League et FA Cup). Le club a déjà un trophée à son actif cette saison avec la League Cup remportée en mars dernier. Un triplé est donc toujours envisageable.

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