Le Bayern de Vincent Kompany détruit Cologne et peaufine sa préparation avant la finale de Coupe d'Allemagne

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
| Commentaire
Le Bayern de Vincent Kompany détruit Cologne et peaufine sa préparation avant la finale de Coupe d'Allemagne

Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Le Bayern Munich a terminé sa saison de Bundesliga par une démonstration 5-1 contre Cologne. Portés par un Harry Kane en grande forme, les joueurs de Vincent Kompany arrivent avec confiance avant la finale de Coupe d'Allemagne face à Stuttgart.

Le Bayern Munich a régalé ses supporters pour cette trente-quatrième et dernière journée de la Bundesliga. Champions d'Allemagne pour la 35e fois, les bavarois ont balayé Cologne sur le score de 5-1. Les hommes de Vincent Kompany se sont imposés devant leurs supporters  à l'Allianz Arena pour clôturer une saison nationale très réussie.

Toujours le même pour débloquer la situation

Harry Kane a été l'homme fort du Bayern. L'attaquant anglais a inscrit trois buts et a mis son équipe sur les bons rails. Très actif dans la surface, Kane a profité des espaces laissés par la défense de Cologne. Le Bayern a joué avec beaucoup de liberté du début à la fin de la rencontre.

Trois titres et peut-être un quatrième ?

Depuis son arrivée sur le banc munichois, Kompany a remporté trois trophées avec le club et pourrait bientôt en ajouter un quatrième. Le Bayern disputera la finale de la Coupe d'Allemagne la semaine prochaine face à Stuttgart. Une occasion parfaite pour terminer cette saison avec un nouveau titre.

Une finale avant l'heure pour beaucoup

La grosse déception du Bayern cette saison, c'est son élimination en demi-finale de Ligue des champions contre le PSG, tenant du titre. Les deux équipes avaient offert une double confrontation spectaculaire, remportée par les Parisiens sur le score cumulé de 6-5. Les Bavarois étaient passés tout près d'une nouvelle finale européenne.


Le coach belge ne s'en cachait pas, le triplé était le grand objectif de la saison. La dernière fois que le Bayern a remporté la Ligue des champions, c'était en pleine crise du Covid, en finale contre le Paris Saint-Germain. Les Allemands s'étaient imposés 1-0 et avaient réalisé une saison historique sous les ordres d'Hansi Flick.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Bundesliga
Bundesliga Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Bayern Munich
1. FC Cologne
Vincent Kompany

Plus de news

LIVE : Pas encore de but à quinze minutes du terme Live

LIVE : Pas encore de but à quinze minutes du terme

19:58
Antoine Colassin proche de l'un des buts du week-end : "J'en attendais un peu plus de cette saison"

Antoine Colassin proche de l'un des buts du week-end : "J'en attendais un peu plus de cette saison"

19:45
🎥 Jérémy Doku a fait vivre un cauchemar à la défense de Chelsea : Manchester City remporte la FA Cup

🎥 Jérémy Doku a fait vivre un cauchemar à la défense de Chelsea : Manchester City remporte la FA Cup

19:00
1
Van den Kerkhof exemplaire, les attaquants en berne : les notes de Charleroi contre Westerlo

Van den Kerkhof exemplaire, les attaquants en berne : les notes de Charleroi contre Westerlo

19:00
Ariël Jacobs très dur avec Anderlecht : "C'était presque aussi dramatique que le match lui-même"

Ariël Jacobs très dur avec Anderlecht : "C'était presque aussi dramatique que le match lui-même"

18:30
La première place s'éloigne : Charleroi cueilli à froid dans les dernières minutes

La première place s'éloigne : Charleroi cueilli à froid dans les dernières minutes

17:56
L'entraîneur de l'Antwerp, Joseph Oosting, proche d'un licenciement ?

L'entraîneur de l'Antwerp, Joseph Oosting, proche d'un licenciement ?

17:30
Un joueur belge participe à la victoire qui offre le titre au Celtic

Un joueur belge participe à la victoire qui offre le titre au Celtic

17:00
1
Westerlo glace le Mambourg ! Direct Commenté Live

Westerlo glace le Mambourg ! Direct Commenté

15:45
Un deuxième titre de suite : voici l'équipe féminine championne de Belgique

Un deuxième titre de suite : voici l'équipe féminine championne de Belgique

16:30
🎥 Jérémy Doku reçoit un beau cadeau d'Ajay Mitchell

🎥 Jérémy Doku reçoit un beau cadeau d'Ajay Mitchell

16:00
"Je crois à 100 % que nous allons renverser la situation" : Roméo Lavia croit toujours au projet de Chelsea

"Je crois à 100 % que nous allons renverser la situation" : Roméo Lavia croit toujours au projet de Chelsea

15:30
Pep Guardiola vers un départ de Manchester City en fin de saison ? Il répond

Pep Guardiola vers un départ de Manchester City en fin de saison ? Il répond

15:00
OFFICIEL : le stade de Sclessin va accueillir "une rencontre internationale de prestige"

OFFICIEL : le stade de Sclessin va accueillir "une rencontre internationale de prestige"

14:30
Une page se tourne au FC Barcelone : un cadre annonce son départ

Une page se tourne au FC Barcelone : un cadre annonce son départ

14:00
"Des gens me félicitent, mais..." : Thomas Meunier réagit au choix de Fernández-Pardo d'opter pour la Belgique

"Des gens me félicitent, mais..." : Thomas Meunier réagit au choix de Fernández-Pardo d'opter pour la Belgique

13:30
2
Plusieurs grands clubs européens prêts à recruter Christos Tzolis ?

Plusieurs grands clubs européens prêts à recruter Christos Tzolis ?

13:00
1
Antoine Sibierski a sûrement sa petite idée, mais voici quelques candidats pour le poste de coach d'Anderlecht

Antoine Sibierski a sûrement sa petite idée, mais voici quelques candidats pour le poste de coach d'Anderlecht

12:30
Une "rue Thierry Henry" qui fait polémique : drôle d'histoire à New York

Une "rue Thierry Henry" qui fait polémique : drôle d'histoire à New York

12:00
Matz Sels méritait de plus beaux adieux : le sportif a pris le pas sur l'humain Avis

Matz Sels méritait de plus beaux adieux : le sportif a pris le pas sur l'humain

11:30
On risque de ne plus voir Adriano Bertaccini face à la presse pour un bon moment, et c'est bien dommage

On risque de ne plus voir Adriano Bertaccini face à la presse pour un bon moment, et c'est bien dommage

11:00
3
On prend les mêmes et on recommence ? Les compositions probables de Charleroi - Westerlo

On prend les mêmes et on recommence ? Les compositions probables de Charleroi - Westerlo

10:30
La mentalité que Garcia veut voir : Mika Godts réagit à sa non-sélection pour la Coupe du Monde 2026

La mentalité que Garcia veut voir : Mika Godts réagit à sa non-sélection pour la Coupe du Monde 2026

10:10
1
Il n'y a pas qu'en Belgique : le capitaine des Espoirs français choisit le Maroc

Il n'y a pas qu'en Belgique : le capitaine des Espoirs français choisit le Maroc

09:55
Sofiane Boufal pourrait réussir son pari après son départ de l'Union : la Coupe du Monde est une possibilité

Sofiane Boufal pourrait réussir son pari après son départ de l'Union : la Coupe du Monde est une possibilité

09:45
Standard - Genk, et une sérieuse option pour le vainqueur : une rencontre à suivre en direct commenté (18h15)

Standard - Genk, et une sérieuse option pour le vainqueur : une rencontre à suivre en direct commenté (18h15)

09:15
Sans faire de bruit, un Diable Rouge vivra son premier grand tournoi et sa présence ne faisait aucun doute

Sans faire de bruit, un Diable Rouge vivra son premier grand tournoi et sa présence ne faisait aucun doute

09:00
Scandale aux Pays-Bas : un arbitre exclu de la Coupe du Monde par la FIFA suite à une affaire de moeurs

Scandale aux Pays-Bas : un arbitre exclu de la Coupe du Monde par la FIFA suite à une affaire de moeurs

08:33
Lucas Stassin et Saint-Etienne un peu plus près de la remontée en Ligue 1

Lucas Stassin et Saint-Etienne un peu plus près de la remontée en Ligue 1

08:02
Malines veut mettre Anderlecht au fond du trou : "L'adversaire le plus abordable"

Malines veut mettre Anderlecht au fond du trou : "L'adversaire le plus abordable"

07:30
Jorthy Mokio sélectionné pour la Coupe du monde 2026 ? "Il faut respecter le choix de tout un chacun"

Jorthy Mokio sélectionné pour la Coupe du monde 2026 ? "Il faut respecter le choix de tout un chacun"

07:00
2
Casper Nielsen, l'interrogation majeure : voici la composition probable du Standard contre Genk

Casper Nielsen, l'interrogation majeure : voici la composition probable du Standard contre Genk

06:30
L'Antwerp coule à Louvain et dit mathématiquement adieu au barrage européen

L'Antwerp coule à Louvain et dit mathématiquement adieu au barrage européen

22:36
2
Le vestiaire du Standard ému par la blessure de Josué Homawoo : "L'une des pires blessures dans le foot"

Le vestiaire du Standard ému par la blessure de Josué Homawoo : "L'une des pires blessures dans le foot"

22:20
📷 "Il faut agir en urgence" : Marc Coucke sans détour après la défaite en finale d'Anderlecht

📷 "Il faut agir en urgence" : Marc Coucke sans détour après la défaite en finale d'Anderlecht

22:00
3
Deux Carolos et d'autres anciens de Pro League sélectionnés par la Côte d'Ivoire

Deux Carolos et d'autres anciens de Pro League sélectionnés par la Côte d'Ivoire

21:42

Plus de news

Les plus populaires

Bundesliga

 Journée 34
Werder Brême Werder Brême 0-2 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
Union Berlin Union Berlin 4-0 FC Augsburg FC Augsburg
Freiburg Freiburg 4-1 RB Leipzig RB Leipzig
Eintracht Francfort Eintracht Francfort 2-2 VFB Stuttgart VFB Stuttgart
B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach 4-0 Hoffenheim Hoffenheim
Bayern Munich Bayern Munich 5-1 1. FC Cologne 1. FC Cologne
1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim 0-2 FSV Mainz 05 FSV Mainz 05
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 1-1 Hambourg Hambourg
FC St. Pauli FC St. Pauli 1-3 Wolfsburg Wolfsburg
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved