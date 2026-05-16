Le Bayern de Vincent Kompany détruit Cologne et peaufine sa préparation avant la finale de Coupe d'Allemagne

Le Bayern Munich a terminé sa saison de Bundesliga par une démonstration 5-1 contre Cologne. Portés par un Harry Kane en grande forme, les joueurs de Vincent Kompany arrivent avec confiance avant la finale de Coupe d'Allemagne face à Stuttgart.

Le Bayern Munich a régalé ses supporters pour cette trente-quatrième et dernière journée de la Bundesliga. Champions d'Allemagne pour la 35e fois, les bavarois ont balayé Cologne sur le score de 5-1. Les hommes de Vincent Kompany se sont imposés devant leurs supporters à l'Allianz Arena pour clôturer une saison nationale très réussie.

Toujours le même pour débloquer la situation

Harry Kane a été l'homme fort du Bayern. L'attaquant anglais a inscrit trois buts et a mis son équipe sur les bons rails. Très actif dans la surface, Kane a profité des espaces laissés par la défense de Cologne. Le Bayern a joué avec beaucoup de liberté du début à la fin de la rencontre.

Trois titres et peut-être un quatrième ?

Depuis son arrivée sur le banc munichois, Kompany a remporté trois trophées avec le club et pourrait bientôt en ajouter un quatrième. Le Bayern disputera la finale de la Coupe d'Allemagne la semaine prochaine face à Stuttgart. Une occasion parfaite pour terminer cette saison avec un nouveau titre.

Une finale avant l'heure pour beaucoup

La grosse déception du Bayern cette saison, c'est son élimination en demi-finale de Ligue des champions contre le PSG, tenant du titre. Les deux équipes avaient offert une double confrontation spectaculaire, remportée par les Parisiens sur le score cumulé de 6-5. Les Bavarois étaient passés tout près d'une nouvelle finale européenne.



Le coach belge ne s'en cachait pas, le triplé était le grand objectif de la saison. La dernière fois que le Bayern a remporté la Ligue des champions, c'était en pleine crise du Covid, en finale contre le Paris Saint-Germain. Les Allemands s'étaient imposés 1-0 et avaient réalisé une saison historique sous les ordres d'Hansi Flick.