Un joueur belge participe à la victoire qui offre le titre au Celtic

Dans le championnat d'Écosse, un duel direct pour le titre était au programme ce samedi après-midi. Le Celtic Glasgow recevait Hearts avec un seul objectif : gagner. Mission réussie puisque le club est désormais sacré champion grâce à un but d'Arne Engels notamment.

Hearts avait occupé la tête du classement durant une grande partie de la saison, mais le Celtic Glasgow, et longtemps aussi les Rangers, étaient restés au contact. Tout devait finalement se jouer lors de la 38e et dernière journée dans un duel direct entre le Celtic et Hearts.

Les visiteurs avaient besoin d’un simple match nul, tandis que le Celtic devait impérativement s’imposer pour conserver le titre à Glasgow. Cela fait désormais plus de quarante ans qu’une équipe extérieure à Glasgow (Ranger et Celtic) n’a plus remporté le championnat, depuis le sacre d’Aberdeen.

Lawrence Shankland semblait en route pour réaliser le conte de fées avec Hearts

En 1986, Hearts était déjà passé tout près d’un scénario historique, avant de tout voir s’effondrer lors de la dernière journée contre Dundee United, permettant finalement au Celtic de décrocher le titre. Le club lié à Union Saint-Gilloise ne voulait pas revivre une telle désillusion cette fois-ci.







En première période, le Celtic était la meilleure équipe. Les Glaswégiens ont monopolisé le ballon et repoussé les visiteurs dans leur camp à de nombreuses reprises. Pourtant, c’est Hearts qui a ouvert le score. L’ex-joueur du Beerschot Lawrence Shankland semblait alors lancer son équipe vers le titre (42').

Quelques minutes plus tard, le Celtic revenait toutefois déjà à 1-1 avant la pause grâce à une égalisation sur penalty d’Arne Engels (45+3'). Tout était donc encore à jouer pour une seconde période qui s’annonçait étouffante.

À cinq minutes de la fin, le score était toujours de 1-1 et Hearts semblait tenir son exploit. Mais le scénario a complètement basculé dans les derniers instants. Daizen Maeda a donné l’avantage au Celtic sur un assist de Callum Osmand (86'), avant que ce dernier n’inscrive également le but du 3-1 à la 90+7e minute.

Hearts devra donc encore patienter pour décrocher un nouveau titre, le dernier remontant à 1960. De son côté, le Celtic remporte son 56e championnat et repasse ainsi devant les Rangers et leurs 55 titres.