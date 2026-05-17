"Aucun des deux ne mérite d'y être" : un ancien Diable Rouge allume deux absents de la liste de Rudi Garcia

Marc Degryse estime que Rudi Garcia a pris la bonne décision en laissant Roméo Lavia et Nathan De Cat hors de la sélection pour la Coupe du monde.

"Deux joueurs peuvent être déçus de ne pas figurer dans la sélection : Romé Lavia et Nathan De Cat. Mais selon Marc Degryse, "aucun des deux ne mérite d'y être", dans les colonnes de Het Laatste Nieuws.

Lavia n'a pas assez joué

Degryse met en avant son manque de temps de jeu de Lavia et ses problèmes physiques. Le milieu belge passe une saison compliquée, marquée par plusieurs blessures et très peu de continuité. "Lavia n'a pas été en forme cette saison et il a trop peu joué. Le tester lors de la Coupe du monde et prendre le risque qu'il rechute après un ou deux entraînements... non."

Selon le consultant, une Coupe du monde se joue avec des joueurs prêts physiquement et capables d'apporter des garanties, pas avec du potentiel. "Les joueurs doivent montrer en club ou avec les Diables Rouges qu'ils sont prêts pour la Coupe du monde. Lavia ne l'a pas fait."

Degryse comprend l'absence de De Cat, mais pour d'autres raisons. Le jeune milieu a dû gérer ses études en parallèle du football et s'est blessé cette saison. Selon lui, le joueur manque un peu de fraîcheur et de continuité pour une compétition aussi exigeante.

"Pour De Cat, je trouve que c'est bien qu'il n'y soit pas. Il a énormément joué et traîne quelques blessures. Partir à la Coupe du monde hypothéquerait sa préparation pour la nouvelle saison", estime Degryse.



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Mieux vaut entamer la préparation au top de sa forme

L'ancien joueur estime qu'il vaut mieux laisser le jeune talent continuer sa progression tranquillement plutôt que de le lancer trop vite au plus haut niveau. "Il peut prendre de vraies vacances pour décider lui-même de son avenir. Ce sera mieux pour lui de commencer la préparation au top de sa forme que de jouer une poignée de minutes à la Coupe du monde."

"En septembre ou en octobre, cette non-sélection pourrait être une bonne chose pour De Cat. Quand ils seront plus prêts et plus matures, ces grands tournois viendront naturellement."