"Sa vitesse pourrait être super intéressante" : Philippe Albert valide un choix fort de Rudi Garcia

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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"Sa vitesse pourrait être super intéressante" : Philippe Albert valide un choix fort de Rudi Garcia
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Philippe Albert s'est exprimé sur les choix de Rudi Garcia pour la Coupe du monde des Diables Rouges.

Philippe Albert ne sera pas du voyage aux États-Unis et au Canada pour suivre les Diables Rouges durant la Coupe du monde. L'ancien défenseur belge a eu des problèmes de santé et a préféré se concentrer sur sa récupération. Une absence importante pour la RTBF, où il occupait un rôle important dans les commentaires des matchs de la sélection belge depuis des années.

Pour le remplacer à l'antenne, la chaîne publique a choisi Frédéric Waseige. Le journaliste travaillera aux côtés de Benjamin Deceuninck et Vincent Langendries pendant toute la compétition. Albert restera lié à la RTBF et continue de suivre de très près l'actualité des Diables Rouges avant le début du Mondial prévu dans moins d’un mois.

L'ancien défenseur s'est exprimé sur la liste finale de Rudi Garcia pour le tournoi. Le premier rendez-vous des Diables Rouges aura lieu le 15 juin face à l'Égypte. "Il y a quelques points d'interrogation, comme la blessure de Zeno Debast ou l'état de forme de Romelu Lukaku, mais je pense que ça ira pour eux", a confié Albert.

Il s'est montré surpris par la sélection de Koni De Winter : "J’étais surpris qu'il prenne Koni De Winter mais c'est parce qu'il a pris un défenseur supplémentaire. Ils seront neuf, je pensais qu'il en prendrait huit. J'imagine que c'est pour gérer la blessure de Debast."

Pardo pour remplacer Lukaku

Lancien Diable s'est montré positif concernant Matias Fernandez-Pardo. "C'est une super nouvelle pour nous qu'il ait choisi la Belgique. Romelu est unique et je suis certain qu'il va nous rendre d'incroyables services, mais là on a un vrai joueur de profondeur supplémentaire et qui est en confiance. Contre les grandes nations, sa vitesse pourrait être super intéressante."

Albert a aussi évoqué le cas de Malick Fofana. "Le Lyonnais, quand il est en forme, est celui dont le profil se rapproche le plus de celui de Jérémy Doku."

Lukaku un cas différent

Malgré ce constat, Albert comprend les choix du sélectionneur belge. Fofana a été blessé cette saison et manque de rythme. On peut se poser des questions concernant Lukaku, qui n'a joué qu'une quarantaine de minutes en Serie A avec Naples cette saison. Mais Big Rom est un cadre très important dans le vestiaire grâce à son expérience et son leadership.

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