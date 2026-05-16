Une page se tourne au FC Barcelone : un cadre annonce son départ

C'était attendu, mais c'est maintenant confirmé par le joueur lui-même : Robert Lewandowski quittera le FC Barcelone à la fin de son contrat cet été. Le Polonais a annoncé la nouvelle dans un message publié sur ses réseaux sociaux ce samedi.

Avec le FC Barcelone, Robert Lewandowski a marqué 18 buts en 44 matchs cette saison. Il a inévitablement contribué au titre du club espagnol en Liga en plantant 13 buts. La formation catalane a cependant décidé de ne pas offrir de nouveau contrat au Polonais.

Le buteur est présent au club depuis le 19 juillet 2022. Il était arrivé en provenance du Bayern pour 45 millions d'euros. L'attaquant avait quitté le géant club allemand, avec qui il a disputé pas moins de 375 matchs pour 344 buts inscrits. Avec le Barça, Robert Lewandowski est désormais à un total de 191 matchs joués pour 119 buts.



Le FC Barcelone n'a plus que deux rencontres de championnat à disputer cette saison, d'abord contre le Betis au Camp Nou ce dimanche à 21h15 et, pour finir, face à Valence en déplacement samedi prochain à 21h00. Ces deux matchs n'ont cependant plus aucun enjeu pour les Catalans, le Barça étant déjà champion.

Les mots de Robert Lewandowski

"Après quatre années remplies de défis et de travail acharné, il est temps de passer à autre chose", a écrit le joueur sur ses réseaux sociaux ce samedi après-midi. "Je pars avec le sentiment que la mission est accomplie. 4 saisons, 3 championnats. Je n’oublierai jamais l’amour que j’ai reçu des supporters dès mes premiers jours."

"La Catalogne est mon endroit sur terre", a-t-il ajouté. "Merci à toutes les personnes que j’ai rencontrées en chemin durant ces quatre belles années. Un merci tout particulier au président Laporta pour m’avoir donné la chance de vivre le chapitre le plus incroyable de ma carrière. Le Barça est de retour là où il doit être. Visca el Barça. Visca Catalunya 💙❤️."