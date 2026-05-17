Puni comme contre le Standard, les Rouches toujours dans le viseur : Charleroi partagé entre deux sentiments

Charleroi a sans doute définitivement dit adieu à la première place de ces Europe Playoffs en s'inclinant 0-1 contre Westerlo. Mario Kohnen affichait une certaine déception en conférence de presse.

Le match entre Charleroi et Westerlo aura mis du temps à se décanter : "La première mi-temps était fermée, avec deux équipes avant tout désireuses de ne pas laisser d'espace. C'était en fait assez logique : pour nous comme pour eux, c'était une finale. Westerlo était un peu plus agressif que nous, je n'étais pas très content de ce qu'on a produit avec le ballon", confirme Mario Kohnen en conférence de presse.

Après trois victoires de rang, le Sporting a dû s'avouer vaincu au cours d'une deuxième mi-temps paradoxalement de bien meilleure facture, riche de plusieurs occasions franches, dont cette frappe sur le poteau d'Antoine Colassin et ce raté de Patrick Pflücke au petit rectangle.

Charleroi ne veut pas bacler sa dernière semaine

"Le football est cruel, je suis très déçu. Surtout pour l'équipe. Si ce ballon de Colassin était entré, le scénario aurait été complètement différent. On savait que dans un match comme ça, le premier à marquer avait de grandes chances de gagner. Avant ce but encaissé, on poussait, on mettait beaucoup de monde devant parce que pour nous, c'était clair : on devait gagner, le partage n'aurait pas été suffisant. On est mal payés à la fin mais on doit l'accepter. Comme contre le Standard, on domine et on encaisse en contre. Il faut apprendre de ces erreurs", poursuit Kohnen.

Charleroi se sera au moins offert le luxe de garder un minimum d'enjeu après être pourtant parti de loin : "On était huit points derrière, plus personne ne nous voyait remonter. Et pourtant, jusqu'à une semaine de la fin de la saison, on pouvait encore être en position les gagner les Playoffs, même si nous n'avions plus le droit à l'erreur. Je ne peux pas dire qu'on est contents de notre saison en championnat, mais il faut aussi voir les progrès de ces dernières semaines, après les dix matchs de rang sans victoire".

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Si la première est maintenant quasiment hors de portée, le calendrier vaut aux Zèbres deux derniers matchs avec de bonnes raisons de rester mobilisés : le dernier match à domicile de la saison et le choc wallon au Standard.