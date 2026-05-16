"Des gens me félicitent, mais..." : Thomas Meunier réagit au choix de Fernández-Pardo d'opter pour la Belgique

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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"Des gens me félicitent, mais..." : Thomas Meunier réagit au choix de Fernández-Pardo d'opter pour la Belgique

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Thomas Meunier s'est exprimé au micro de Pickx Sports sur la décision de Matías Fernández-Pardo de représenter la Belgique.

Matías Fernández-Pardo fait partie des 26 Diables Rouges sélectionnés pour la Coupe du monde 2026. L'attaquant a finalement opté pour la Belgique alors qu'il avait déjà raconté vouloir jouer avec l'Espagne dans le passé. Une décision qui lui est propre mais qui a en partie certainement été influencée par les Belges du LOSC Thomas Meunier et Nathan Ngoy.

Thomas Meunier est d'abord revenu sur la fameuse story Instagram énigmatique où il avait dit : "Il est belge, bordel !". Il a remis la vidéo dans son contexte : "Il avait reçu une carte FUT de FIFA avec le drapeau espagnol. Moi j’avais mis : 'Non, il est belge, bordel !'. Il reste belge avant tout. Il est quand même né à Bruxelles, etc."

Une décision évidemment prise par Matías Fernández-Pardo

Le Diable Rouge est clair, c'est la propre décision du joueur : "Il a fait une interview en disant qu’il s’était renseigné et que les discussions qu’il avait eues avec Nathan Ngoy et moi-même l’avaient aidé à faire son choix… Mais c’est lui qui a pris la décision. Parce que des gens me félicitent et tout, mais moi je ne suis pas agent, je ne suis pas attaché de presse. Je n’ai rien fait du tout."

"Après, il voit tous les jours que je lui parle de la Belgique tout le temps, c’est non-stop," a pointé Thomas Meunier. "Mais je pense que lui aussi est très belge dans l’ensemble et qu’il a simplement fait le choix qui lui paraissait naturel."


Thomas Meunier pense aussi que c'était peut-être la meilleure décision pour Matías Fernández-Pardo pour son futur en sélection nationale : "Et puis pour le futur, il est jeune. Nos attaquants sont plus sur la fin que sur le début, je pense notamment à Romelu (Lukaku). Il y aura probablement une place pour lui dans le futur en équipe nationale."

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