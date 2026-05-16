Antoine Colassin proche de l'un des buts du week-end : "J'en attendais un peu plus de cette saison"

Antoine Colassin a bien failli faire la différence pour Charleroi face à Westerlo. Sa frappe sur le poteau lui laisse finalement un goût amer.

Redevenu le substitut d'Aurélien Scheidler, Antoine Colassin est à créditer d'une très bonne montée. Là où le Français n'aura pas réussi à tirer au but en 75 minutes, Colassin s'est montré assez dangereux dans le dernier quart d'heure. Il a d'ailleurs bien failli ouvrir le score, mais sa frappe enroulée a été renvoyée par le poteau...quelques minutes avant l'ouverture du score campinoise.

😮 | Antoine Colassin enroule magnifiquement le ballon, mais ce n’est pas tout à fait suffisant. 😮‍💨🔥 pic.twitter.com/5EKSFHrkGH — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) May 16, 2026

"C'est forcément une déception quand on voit cette deuxième mi-temps. Il y a forcément une part de malchance avec ma frappe qui termine sur le poteau, ces centres dangereux dégagés au dernier moment. On ne concède quasiment rien, mais sur leur seule transition, ils nous punissent", déplore-t-il à notre micro.

Charleroi pas en réussite

Sa frappe aurait mérité mieux : "Je ne regarde pas le but parce que je sais où je suis, j'enroule bien le ballon, j'étais sûr qu'il irait au fond. C'est râlant". Colassin aura tout de même marqué des points : "Je voulais me montrer : à un moment, j'ai commencé trois matchs d'affilée comme titulaire, puis je n'ai plus beaucoup eu l'occasion de m'illustrer. Ici, j'en ai reçu un peu plus, c'est logique d'avoir faim dans ces moments-là".

L'ancien Anderlechtois est monté au plus fort de la domination carolo, bien plus présente qu'en début de match : "L'enjeu a fait que ça se regardait un peu en première mi-temps. C'était important de ne pas laisser trop d'espaces parce qu'on savait que Westerlo est une équipe qui sait jouer au football. Mais ça ne nous a pas empêché de prendre la deuxième mi-temps à notre compte. Le plan de jeu était bon, il ne manquait que ce ballon au fond".



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Des faits de jeu qui éloignent sans doute définitivement Charleroi de la première place : "Il reste deux matchs à jouer et quand on sait qu'on termine au Standard, ça reste important. Au début des Playoffs aussi, on nous disait que la saison était finie, mais on y a cru, même si c'est dommage de s'arrêter après cette belle série. Mais ça a montré qu'on avait du caractère".

L'heure est néanmoins déjà aux premiers bilans : "C'est clair que j'attendais peut-être un peu plus de cette saison, mais j'ai montré que je ne lâchais pas et que j'étais là quand on faisait appel à moi. Certains ballons auraient pu mieux tomber, mais c'est le foot. La saison prochaine ? Je serai encore ici. A 100%. Je me sens au coeur du projet".