"On va essayer de gagner ces Play-Offs 2" : Matthieu Epolo garde confiance malgré le nul contre Genk

Le Standard de Liège peut nourrir des regrets après son nul face à Genk. Les Rouches ont répondu présents dans l'intensité et l'envie, mais ont manqué d'efficacité dans les moments importants. Matthieu Epolo a apprécié la mentalité du groupe.

Le Standard de Liège et Genk se sont neutralisés ce samedi sur le score vierge de 0-0. Les Liégeois ont affiché du caractère face à une équipe de Genk solide et un peu habituée aux gros matchs. Les deux équipes ont eu de belles occasions de marquer, mais elles ont manqué de précision.

La bataille des leaders

Le Standard a montré un visage intéressant durant une bonne partie de la rencontre. Matthieu Epolo est revenu sur cette prestation après le coup de sifflet final. "Franchement ça m'a fait plaisir, je sentais que l'équipe elle osait. Elle essayait de jouer. C'était face à une bonne équipe de Genk. C'est une équipe qui est normalement en Play-Offs 1. J'ai dit au début du match que c'est pour ce type de match qu'on vit".

Le gardien congolais regrettait de ne pas avoir pu offrir la victoire aux supporters du Standard. "On pouvait espérer la victoire. Il y a un peu de regret. Tant mieux, on n'a pas perdu, c'est le principal. On voulait faire un résultat : dommage, c'est comme ça."

Une belle évolution selon Epolo

Le gardien liégeois a mis en avant l'évolution positive de l'équipe au fil des semaines. "Il y a énormément de progression. Il y a plus d'automatismes. Les joueurs commencent à se connaître. On joue les Playoffs 2, on les joue à fond. On va essayer de gagner ces Playoffs 2".

Qui remportera les Europes Play-Offs ?

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Le Standard de Liège et le KRC Genk sont à égalité au classment des Europes Play-Offs avec 34 points, mais les Limbourgeois ont l'avantage grâce au goal-average. La bataille entre les deux clubs pour la première place est ouverte à deux journées de la fin.