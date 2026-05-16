OFFICIEL : le stade de Sclessin va accueillir "une rencontre internationale de prestige"

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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OFFICIEL : le stade de Sclessin va accueillir "une rencontre internationale de prestige"
Photo: © photonews

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C'est désormais officialisé par le Standard de Liège : le stade de Sclessin accueillera une rencontre internationale amicale entre la République démocratique du Congo et le Danemark le 3 juin prochain à 20h00. Le Standard a partagé la nouvelle dans un communiqué publié ce samedi.

Parmi ces deux équipes, seule l'une est qualifiée pour la Coupe du monde 2026, qui se tiendra cet été aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Il s'agit de la République démocratique du Congo, qui a obtenu son premier billet depuis 52 ans. Le pays s'est imposé contre la Jamaïque en finale des barrages intercontinentaux (1-0 après prolongations). De son côté, le Danemark s'est incliné aux tirs au but (2-2, TAB 3-1) contre la République tchèque en finale des barrages européens.

"Qualifiée pour la prochaine Coupe du Monde après une attente de 52 ans, la RD Congo donne rendez-vous à Liège à ses nombreux sympathisants pour ce match de préparation qui l’opposera à un adversaire de haut niveau quelques jours avant de s’envoler pour rejoindre la plus prestigieuse des compétitions internationales," écrit le Standard de Liège.

Vous souhaitez acheter un ou plusieurs billets ? Voici comment faire : "La vente des tickets commence ce samedi 16 mai dès 10h sur la plateforme online et à partir du mercredi 20 mai dès 10h à la billetterie de notre stade selon ses horaires habituels (le mercredi et le vendredi de 10h à 18h & le samedi de 10h à 16h - compte tenu de l’organisation ce samedi 16 mai de la rencontre Standard - Genk, il ne sert à rien de venir à nos guichets pour l’enregistrement ou des informations avant le mercredi 20 mai). Remarque importante : les guichets seront fermés le jour du match."

Combien coûtent les tickets ?

Les prix varient selon les tribunes. Les places en tribunes 3 et 4 coûtent 20€. Les places en tribune 2 sont à 30€. La catégorie VIP, située en tribune 1, est proposée à 40€. Les sièges Business sans formule catering sont disponibles au prix de 75€.

Les loges sont proposées à 1800€ pour 12 personnes, avec une formule comprenant une planche apéritive et les boissons all in. Pour les catégories 1 à 3, les abonnés du Standard de Liège et les enfants de moins de 7 ans bénéficient d’une réduction de 5€. En ce qui concerne les places de parking, seul le parking E, proche du stade, sera ouvert le jour même avec des places limitées pour 10€.

Lire aussi… Standard - Genk, et une sérieuse option pour le vainqueur : une rencontre à suivre en direct commenté (18h15)

"Les stars congolaises - dont certaines sont bien connues en Belgique comme Chancel Mbemba, Joris Kayembe, Edo Kayembe, Noah Sadiki, Theo Bongonda, Rocky Bushiri, Dylan Batubinsika ou encore notre fierté rouche Matthieu Epolo - comptent sur un soutien important de la grande communauté congolaise de Belgique et des environs," précise le Standard, qui espère évidemment faire de cet événement un grand succès.

"Nul doute que nombreux seront les amateurs de football de notre Région qui voudront aussi assister à cet événement ! Une occasion unique de fêter encore une fois cette qualification historique et d’encourager les Léopards avant la Coupe du Monde. Rendez-vous à Sclessin le mercredi 3 juin pour une ambiance de feu !", conclut le club liégeois.

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