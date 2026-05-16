Le Club de Bruges va s'offrir un grand espoir du football allemand

Le Club de Bruges joue gros dans cette fin de saison avec le titre et une deuxième étoile en ligne de mire. Mais les Blauw en Zwart préparent l'avenir et aurait bouclé l'arrivée d'un premier jeune talent prometteur.

Le Club de Bruges ne perd pas de temps. Les Blauw en Zwart seraient proches de boucler l'arrivée de Dahrel Tchitchi, un joueur considéré comme très prometteur. Même si le transfert n'a pas été officialisé, tout indique qu'un accord a été trouvé.

Le profil du joueur sur Transfermarkt mentionne un transfert prévu le 1er juillet vers le Club NXT en provenance des U19 de Heidenheim. Plusieurs détails attirent l'attention sur les réseaux sociaux puisqu'il suit le Club de Bruges. Des indices qui laissent peu de place au doute concernant son arrivée.

Tchitchi arrive d'Allemagne

Malgré son jeune âge, Tchitchi a connu plusieurs clubs en Allemagne. Le joueur est passé par le TSV Heumaden, le MTV Stuttgart, les Stuttgarter Kickers, le FSV Waiblingen, Karlsruher SC ainsi que Heidenheim.

Le jeune joueur s'apprête à découvrir sa première expérience à l'étranger. Au Club NXT, il aura l'occasion de continuer sa progression avec l'objectif de se rapprocher petit à petit de l'équipe première.



Mais les Brugeois évolueront-ils en Challenger Pro League la saison prochaine ou devront-ils descendre en Eerste Amateurklasse ?